Wizyta u Neptuna

Po raz ostatni w 2018 roku pływacy dolnobrzeskiej sekcji Rokity do sportowej rywalizacji stanęli na obiekcie w Świdnicy, gdzie odbył się 3.Neptun International Swimming Meeting. Grudniowe zawody zgromadziły na swoim starcie blisko 400 młodych entuzjastów pływania reprezentujących barwy 24 klubów. W gronie tym klub z naszego miasta reprezentowała skromna kadra 5 pływaków, ale przez całe zawody nasze Diabły naprawdę błyszczały pomiędzy falami świdnickiego basenu.

Kolejny udany występ w swoim sportowym CV może zapisać Wiktoria Rak, która w swojej kategorii wiekowej z całą pewnością była jedną z wyróżniających się postaci, co znalazło oczywiście odzwierciedlenie w rezultatach. Już w swoim pierwszym starcie nasza reprezentantka pokazała, że jej forma na koniec roku mocno poszła do góry i w wyścigu na 100m stylem grzbietowym dopłynęła do mety na 3.pozycji. O kolejny medal otarła się w starcie na o połowę krótszym dystansie, ale już wyścig na 50m stylem motylkowym przyniósł naszej reprezentantce srebrny krążek. Jednak ukoronowaniem grudniowego występu naszej zawodniczki była rywalizacja na 100m motylkiem, w której od samego początku to wołowianka dyktowała warunki rywalizacji i choć konkurentki nie chciały dać za wygraną, cała ich grupa metę osiągnęła dopiero po zawodniczce Rokity, która mogła cieszyć się z w pełni zasłużonego zwycięstwa.

Z bardzo dobrej strony w świdnickiej rywalizacji zaprezentowały się także pozostałe dolnobrzeżanki i chociaż tym razem ani Wiktoria Szerszeń ani Julia Kuźma nie decydowały o obsadzie miejsc na podium, to kilka ich startów napawa optymizmem i być może już niebawem obie wejdą przebojem do regionalnej czołówki.

Wiktoria Szerszeń (kat. 12-13 lat) dowolny 50m 33,51s. 100m 1:13,75s. zmienny 100m 1:24,76s. klasyczny 50m 45,43s. Julia Kuźma (kat. 12-13 lat) dowolny 50m 35,70s. klasyczny 50m 42,81s. 100m 1:41,87s. zmienny 100m 1:31,51s. Wiktoria Rak (kat. 12-13 lat) grzbietowy 50m 34,09s. 100m 1:13,51s. motylkowy 50m 32,46s. 100m 1:15,79s.

W grupie pływaków pokładanych w nim nadziei nie zawiódł w Świdnicy Szymon Sinkowski, który należał do grupy zawodników wyznaczających wysoki poziom zawodów. Już w swoim pierwszym starcie nasz zawodnik zgłosił medalowe aspiracje i w rywalizacji na dystansie 50m stylem dowolnym stoczył z konkurentem pasjonujący bój, przegrany jednak ułamkami sekundy na samym finiszu, choć srebrny krążek można było z całą pewnością potraktować, jako udaną inaugurację tego pływackiego spotkania. Swoją wysoką formę zawodnik Rokity potwierdził w wyścigach stylem grzbietowym i – zarówno w rywalizacji na 50 i 100m – linię mety osiągał na 2.pozycji. Do srebrnego dorobku na zakończenie swoich występów na świdnickim torze nasz reprezentant popłynął po brąz w wyścigu stylem motylkowym na dystansie 100m, co było udanym zamknięciem zarówno grudniowych zawodów, jak i całego roku startów pływaka Rokity.

Podczas tego sportowego spotkania mogliśmy również zobaczyć postępy, jakich w ostatnich miesiącach dokonał Filip Szerszeń. Ten młody zawodnik prezentuje się coraz lepiej i chociaż do najwyższych lokat wciąż jeszcze trochę brakuje, to jeśli tylko na zajęciach szkoleniowych pracował będzie z tak wielkim zaangażowaniem, to z całą pewnością już niedługo to on wyznaczać będzie tempo rywalizacji w zmaganiach młodych pływaków, czego oczywiście życzymy wszystkim naszym reprezentantom.