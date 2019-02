Wrocławianki kontra dolnobrzeżanki. Kto był lepszy?

ZABRAKŁO SZCZĘŚCIA

Listopadowego wyjazdu do Wrocławia dolnobrzeskie tenisistki z całą pewnością nie wspominają najlepiej, gdyż konkurentki z drugiej drużyny AZS UE okazały się zdecydowanie lepsze (1-9). Okazję do rewanżu Diablice miały przed tygodniem, ale choć nasz zespół stać naprawdę na bardzo wiele, to jednak tym razem od samego początku widać było, że to raczej przyjezdne nadawać będą ton rywalizacji.

Na początku singlowej rywalizacji z bardzo dobrej strony pokazała się Anita Walencka, ale zupełny falstart zanotował na swoim koncie Elżbieta Kwiatkowska, która dość łatwo dała się pokonać rywalce i po pierwszych starciach oba zespoły miały na swoim koncie po oczku. Niestety, w kolejnych starciach wyższość wrocławianek musiały uznać także Milena Chrabąszcz i Aleksandra Wiśniewska, więc przed pojedynkami deblowymi zrobiło się trochę nieciekawie (1-3).

Ten rozdział czwartkowego meczu mógł się naprawdę podobać, gdyż z obu stron oglądaliśmy ambitną, emocjonującą rywalizację o każdy mały punkt i naprawdę nic nie przychodziło bez wysiłku. Niestety, nie zawsze szczęście było przy gospodyniach. Przy stole nr 1 sportowy bój toczyła para M. Chrabąszcz/E. Kwiatkowska i z całą pewnością dotrzymywała kroku rywalkom, które jednak w każdym z decydujących momentów w setach zachowywały znacznie pewniejszą rękę, co pozwoliło wrocławiankom wygrać kolejne 3 partie i cały mecz. Dwukrotnie w roli goniących wynik wystąpiła druga para Diablic – A. Walencka/ W. Wiśniewska i za każdym razem robiły to na tyle skutecznie, że ostatecznie o meczowym rozstrzygnięciu decydował tie-break, w którym sportowe szczęście wreszcie uśmiechnęło się do dolnobrzeżanek, ale meczowy rezultat wciąż był niekorzystny (2-4).

Ewentualne emocje zgasły już po kolejnych konfrontacjach singlowych, gdyż oba duże oczka trafiły na konta wrocławianek. Po dramatycznym 5-setowym pojedynku po raz kolejny gorzką pigułkę porażki przełknąć musiała E. Kwiatkowska, a od stołu nr 2 pokonana odeszła A. Walencka. Te pojedynki rozstrzygnęły losy spotkania (2-6) i jasnym już było, że komplet punktów pojedzie z Akademiczkami. Na zakończenie dolnobrzeżanki mogły się jeszcze cieszyć z singlowego zwycięstwa A. Wiśniewskiej, ale ostatecznie Diablice musiały pogodzić się z kolejnym ligowym niepowodzeniem. Do zakończenia rywalizacji pozostało jednak jeszcze wiele pojedynków i okazji, aby nasze tenisistki pokazały swoje wysokie umiejętności. W najbliższych tygodniach nie będzie jednak łatwo, gdyż dolno brzeżanki czeka w lutym seria trzech gier wyjazdowych, a przed własną publicznością zagrają dopiero 23 lutego (godz. 16.00), podejmując konkurentki z Chróścic.

ROKITA BRZEG D.

AZS UE II Wrocław 3-7

Punkty: A. Walencka (1,5pkt.), A. Wiśniewska (1,5), E. Kwiatkowska, M. Chrabąszcz.