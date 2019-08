Wstępna runda w zmaganiach okręgowych o Puchar Polski

Ligową rywalizację o rankingowe punkty rozpoczęli tylko wołowianie, ale swoich pupili w futbolowej walce mogli już zobaczyć nie tylko kibice MKP. Przed tygodniem bowiem na naszych boiskach rozegraną wstępną rundę w zmaganiach o okręgowy Puchar Polski. Do tych zmagań przystąpiło 7 ekip reprezentujących nasz powiat, ale w miniony czwartek na murawę wybiegło tylko 5 drużyn, gdyż los nie przydzielił rywali dolnobrzeskiemu KS oraz Victorii Orzeszków. Najciekawiej zapowiadało się starcie Sparty Miłcz z wołowskim MKP, które ostatecznie rozegrano w samo południe na płycie obiektu im. Ryszarda Janeckiego, choć jego nominalnymi gospodarzami byli Spartanie. Niżej notowani rywale mogli liczyć na wsparcie z trybun, ale na sprawienie niespodzianki raczej nie, gdyż od samego początku ton grze nadawali podopieczni trenera Piotra Bolkowskiego, którzy dość pewnie zameldowali się w kolejnym etapie pucharowej rywalizacji. Nowy sezon od pewnego zwycięstwa – mimo dość eksperymentalnego składu, rozpoczęli piłkarze z Krzelowa, nie dając szans konkurentom z Pęgowa. Pucharowe zwycięstwo może być bardzo dobrym prognostykiem przed startem sezonu, gdyż Zorza to jedna z ekip, z którą podopieczni trenera Grzegorza Szewczyka walczyć będą także w 2.grupie wrocławskiej klasy A. Z pucharowymi zmaganiami pożegnali się lubiążanie, którzy cięgle mają spory problem z pozycją bramkarza. Po kontuzji Daniela Posackiego w czwartkowym pojedynku z ciechowską Porcelaną pomiędzy słupkami stanął 18-letni Mikołaj Sokal, w który drzemie spory potencjał, ale w tym meczu zawodnik nie zdołał go w pełni uwolnić. Nasz defensywa przez ponad pół godziny nie popełniała jednak błędów, ale kiedy obronne zasieki pękły, gospodarze dwukrotnie umieścili piłkę w siatce. Tuż po wznowieniu gry po przerwie precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Krystian Sawko, ale kolejne bramki zdobywali już tylko zawodnicy Porcelany i małym pocieszeniem dla kibiców Odry jest fakt, że jedną z nich zapisano na konto gości, którzy i tak wyjechali z Ciechowa na tarczy. Okazję do rewanżu nasz zespół będzie miał w październiku (8.kolejka), kiedy to po raz kolejny – tym razem w rywalizacji o ligowe punkty, lubiążanie spotkają się z piłkarzami Porcelany. Pucharową rywalizację z głowy mają również piłkarze dolnobrzeskiego KP, którzy wprawdzie w regulaminowym czasie pojedynku z marszowickim Spartanem wywalczyli remis (2-2), ale rzuty karne skuteczniej egzekwowali rywale.

SPARTA MIŁCZ

– MKP WOŁÓW 0-7 (0-2)

Bramki: M. Gacek (23’, 59’), M. Berstecki (38’), K. Jasiński (55’), K. Żbik (71’), samobójcza (74’), J. Rosa (84’);

Żółta kartka: K. Włodarczyk;

SPARTA: W. Pelikan – K. Heluszka, R. Pietras, P. Zarzycki, K. Stefanowski, M. Kaniecki, P. Hryszkiewicz, M. Hańczyk (70’ P. Matusiewicz), K. Jelec (82’ P. Cieśliński), P. Kozak (60’ M. Socha), D. Uść (76’ P. Pasek);

MKP: M. Szaciłło (46’ K. Golinowski) – B. Gałecki, S. Czyżowicz (46’ D. Adamczak), O. Juwa, K. Moskwa, D. Kamiński (46’ S. Kościuk), M. Kamraj (46’ K. Tabak), K. Jasiński, K. Żbik, M. Gacek (60’ J. Rosa), M. Berestecki (46’ K. Włodarczyk).

KOMETA KRZELÓW

– Zorza Pęgów 5-2 (2-0)

Bramki: D. Chylak (17’, 35’, 53’, 86’), M. Napora (67’);

KOMETA: M. Łukowicz (70’ N. Golec) – M. Przyszlak, M. Napora (70’ K. Kołb), B. Przyszlak, P. Białek, T. Daniel, G. Szewczyk, A. Marcinkowski, R. Sawa, D. Chylak, M. Białek.

Porcelana Ciechów

– ODRA LUBIĄŻ 4-2 (2-0)

Bramki: K. Sawko (48’), samobójcza (90’);

Żółta kartka: M. Mostipan;

ODRA: M. Sokal – K. Rutowicz, M. Rewak, P. Płaszczyński (46’ J. Ferenc), P. Wanias, K. Sołowski, M. Mostipan, P. Główka (65’ B. Kozłowski), D. Żołądziejewski (46’ K. Sawko), M. Główka, D. Szczerba.