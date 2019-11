Wygrane i porażki w klasie A i B

Na boisku lidera ligowych punktów szukali gracze lubiąskiej Odry i chociaż początek był bardzo obiecujący, gdyż po trafieniu Dawida Szczerby to nasz zespół objął prowadzenie, to w kolejnych minutach gospodarze pokazali, że nie przypadkowo zajmują miejsce na szczycie ligowego rankingu. Stroną zdecydowanie dominującą była drużyna Sokoła, która udokumentowała swoją przewagę czterema golami i choć w końcówce futbolówka zatrzepotała w siatce smoleckiej bramki, to jednak zasłużony komplet punktów pozostał przy liderze.

Z wyjazdowego zwycięstwa cieszyli się natomiast dolnobrzeżanie, którzy z kompletem punktów powrócili z Bogdaszowic. W starciu z tamtejszą Ambrozją nasz zespół utrzymał dyscyplinę w defensywie i dwukrotnie potrafił skutecznie zaatakować, co w sobotnim starciu wystarczyło do futbolowego sukcesu.

Niezawodny Michał Piechuta dał natomiast zwycięstwo orzeszkowianom w Marszowicach, ale nie dotrwał do zakończenia pojedynku, gdyż na kilka chwil przed końcowym gwizdkiem arbitra opuścił murawę z czerwonym kartonikiem.

Wyjazd do Gądkowic nie udał się natomiast piłkarzom krzelowskiej Komety, którzy w pojedynku z Plonem wyraźnie przegrali pierwszą odsłonę i chociaż po wznowieniu gry efektownie poderwali się do walki, to jednak gospodarze po szybkiej stracie dwóch goli potrafili uporządkować szyki i ponownie przejąć kontrolę nad spotkaniem oraz jego rezultatem.

Nerwowo było w niedzielę w Miłczu, gdzie tamtejsi Spartanie do samego końca walczyli o zwycięstwo w starciu z barkowskim Lechem. Gospodarze dwukrotnie tracili dwubramkową zaliczkę, ale w doliczonym czasie gry szalę zwycięstwa na stronę lidera przeważył Piotr Zarzycki. Futbolowy dreszczowiec swoim kibicom zafundowali również piłkarze dolnobrzeskiego KS, którzy wprawdzie kontrolowali pojedynek z LKS Paniowice, ale w 2.połowie cały czas wynik wysiał na włosku i przypadkowa akcja mogła pozbawić gospodarzy zwycięstwa. Miłą niespodziankę w Borzęcinie sprawili Olimpijczycy, ale na pozostałych B-klasowych frontach niespodzianek już nie było i nasze drużyny znalazły się pod mocnym ostrzałem.

W poniedziałek (4 listopada, godz.19.30) jesienną rywalizację na boisku w Brzegu Dolnym zakończą weterani z Godzięcina. Ekipą, która może wysadzić Olimpijczyków z fotela wicelidera są właśnie oldboy’s z Łan, więc pojedynek zapowiada się naprawdę interesująco.

KLASA A – grupa 1.

Ambrozja Bogdaszowice

– KP BRZEG DOLNY 0-2 (0-1)

Bramki: A. Kołodziej (40’), K. Zimny (72’);

Żółte kartki: T. Woś, M. Żebrowski;

KP: J. Kołodziejczyk – P. Biernacki, W. Biruk (46’ K. Zimny), M. Racki, T. Woś, K. Karbowski (80’ M. Kudryński), A. Kołodziej (85’ J. Iskra), J. Mazur, M. Pomiećko, M. Żebrowski, P. Bobkiewicz.

Sokół Smolec

– ODRA LUBIĄŻ 4-2 (2-1)

Bramki: D. Szczerba (2’), B. Szluga (74’-samobójcza);

Żółte kartki: S. Ostapyshen, P. Główka, K. Rutowicz;

ODRA: Z. Paciorek – J. Szuszfalak, K. Kupiec, P. Wanias (55’ K. Rutowicz), J. Ferenc, P. Główka (85’ B. Kozłowski), M. Mostipan, S. Ostapyshen, P. Ryba (60’ K. Sołowski), D. Szczerba, A. Główka.

Spartan Marszowice

– VICTORIA ORZESZKÓW 1-2 (0-0)

Bramki: M. Piechuta (66’, 79’);

Żółte kartki: M. Piechuta (2), B. Niedzielski;

Czerwona kartka: M. Piechuta (89’);

VICTORIA: J. Nowaczyk – B. Niedzielski, K. Strzemski, K. Partyka, A. Ulmaniec, A. Buzdygan (86’ Ł. Bagiński), D. Adamczak, Ł. Chachlowski (65’ K. Orniacki), W. Baraś, M. Rzepka, M. Piechuta.

Pozostałe mecze: Porcelana – Mechanik II 3-3; Zjednoczeni – Galakticos 0-3; Puma – Muchobór 2-2; Pogoń – Osiek 1-2.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Sokół Smolec 10 30 45-5 2. Galakticos Solna 10 28 38-3 3. ODRA LUBIĄŻ 10 18 33-22 4. VICTORIA ORZESZKÓW 10 16 18-29 5. KP BRZEG DOLNY 10 16 18-16 6. Ambrozja Bogdaszowice 10 15 20-16 7. LZS Osiek 10 15 24-24 8. Mechanik II Brzezina 10 14 35-27 9. Zjednoczeni Szczepanów 10 14 22-20 10. Spartan Marszowice 10 12 24-29 11. Porcelana Ciechów 10 11 22-41 12. Muchobór Wrocław 10 8 21-31 13. Pogoń Miękinia 10 3 13-42 14. Puma Pietrzykowice 10 1 12-40

11.kolejka (2-3 listopada): KP – Spartan Marszowice (sobota, 14.00); VICTORIA – Porcelana Ciechów (sobota, 15.00); ODRA – Muchobór Wrocław (niedziela, 14.00); Galakticos – Sokół; Mechanik II – Zjednoczeni; Osiek – Ambrozja; Puma – Pogoń.

KLASA A – grupa 2.

Plon Gądkowice

– KOMETA KRZELÓW 7-2 (5-0)

Bramki: A. Marcinkowski (46’), M. Maślejak (47’);

Żółte kartki: M. Maślejak (2), P. Szymański, M. Zioła, M. Białek;

Czerwona kartka: M. Maślejak (85’);

KOMETA: M. Łukowicz – A. Bekacz (7’ B. Przyszlak), P. Białek (70’ M. Przyszlak), P. Szymański, T. Daniel (75’ K. Kołb), M. Zioła, G. Szewczyk (46’ R. Sawa), D. Bekacz, M. Maślejak, A. Marcinkowski, M. Białek.

Pozostałe mecze: Błysk – Dolpasz 9-1; Zorza – Iskra 0-0; Sokół II – Brzeźno 1-0; Bór – Orla 4-3; Sparta – Łozina 2-3; Barycz – Burza 0-2.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Burza Godzieszowa 10 30 63-7 2. Bór Oborniki Śl. 10 28 49-12 3. Błysk Kuźniczysko 10 25 48-12 4. KS Łozina 10 22 26-20 5. Plon Gądkowice 10 19 42-20 6. Orla Korzeńsko 10 16 26-29 7. Sokół II Wielka Lipa 10 12 12-21 8. Barycz Milicz 10 10 21-24 9. Sparta Skarszyn 10 9 23-41 10. Zorza Pęgów 10 9 12-31 11. Iskra Pasikurowice 10 8 19-25 12. Dolpasz Skokowa 10 7 20-51 13. LZS Brzeźno 10 6 12-32 14. KOMETA KRZELÓW 10 3 15-65

11.kolejka (3 listopada): KOMETA – Barycz Milicz (11.00); Iskra – Bór; Burza – Błysk; Orla – Sparta; Brzeźno – Plon; Dolpasz – Zorza; Łozina – Sokół II.

KLASA B – grupa 1.

SPARTA MIŁCZ

– Lech Barkowo 5-4 (3-2)

Bramki: D. Uść (9’, 42’), K. Stefanowski (21’), K. Jelec (50’), P. Zarzycki (+90’);

SPARTA: W. Pelikan – S. Pęcherski, M. Hańczyk, R. Pietras, K. Stefanowski (60’ A. Korcz), P. Hryszkiewicz (80’ P. Cieśliński), K. Jelec, D. Uść, D. Stróżyński, P. Kozak, P. Zarzycki.

KS BRZEG DOLNY

– LKS Paniowice 2-1 (2-1)

Bramki: D. Skoczeń (23’), M. Czyżowicz (41’);

KS: B. Malewicz – R. Gierczyk, A. Kuzaj, M. Kozieł (69’ S. Węglarz), M. Maćkowiak, D. Skoczeń (62’ M. Kowal), R. Budzyński, S. Radziejewski, M. Czyżowicz, D. Stawiski (81’ Ł. Radzijewski), M. Tomela.

Orkan Borzęcin

– OLIMPIA GODZIĘCIN 0-3 (0-0)

Bramki: K. Lipa (60’, 72’), D. Lipa (89’);

OLIMPIA: P. Szumiał – M. Igierski (50’ Paweł Smoliński), M. Faron, A. Drabik, D. Koreń, P. Waigner (46’ N. Narmatov), K. Praczyk, Daniel Kasprzyk (70’ D. Lipa), T. Borowski (60’ K. Mazur), K. Lipa (75’ P. Hawrylczak), K. Kopczyński.

Dąb Kuraszków

– RUCH WARZĘGOWO 2-1 (1-1)

Bramka: K. Romanowicz (44’);

Żółte kartki: M. Grzywacz, D. Morawski;

RUCH: A. Gwiazdowski – D. Morawski, P. Michułka, M. Grzywacz, G. Mikołajczyk, M. Pawłowicz, K. Romanowicz, J. Kozak (67’ M. Dłużniewski), M. Michułka (55’ T. Kuc), R. Sobotka, D. Małecki.

ZRYW GŁĘBOWICE

– KS Piotrkowice 0-7 (0-3)

ZRYW: M. Krajka – Ł. Grynienko, J. Kowal, M. Graczyk, B. Konopski, M. Gajewski, T. Kaczmarek, G. Bronik, J. Charzewski, J. Książkiewicz, D. Maciela.

Avia Ozorowice

– HEROSI STARY WOŁÓW 5-0 (1-0)

HEROSI: M. Jaguś – K. Dziubiński, K. Bury, K. Dembowski, M. Dziubiński, R. Szymczyszyn (46’ J. Czekański), M. Dudek, D. Idczak (55’ H. Walichnowski), B. Goch, H. Bała, M. Idczak (60’ R. Żarczyński).

ORKAN MOJĘCICE

– Odra Uraz 0-3 (0-2)

Żółte kartki: K. Lickiewicz, J. Ziółkowski, K. Sadowski, W. Malanowski;

ORKAN: A. Mirecki – E. Halczuk (78’ K. Sadowski), P. Punda (80’ Ł. Małecki), M. Wróbel, K. Madej, S. Przydatek (67’ D. Przybylski), A. Franczukowski (75’ A. Pietrzyk), K. Lickiewicz, S. Raczak, K. Dziedzic (46’ J. Ziółkowski), R. Harwas (60’ W. Malanowski).

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. SPARTA MIŁCZ 10 26 40-16 2. KS BRZEG DOLNY 10 22 39-14 3. KS Piotrkowice 10 21 33-15 4. Avia Ozorowice 10 21 51-20 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 10 19 26-13 6. Lech Barkowo 10 19 33-20 7. Orkan Borzęcin 10 16 39-26 8. Odra Uraz 10 15 18-15 9. Dąb Kuraszków 10 13 28-29 10. LKS Paniowice 10 8 17-28 11. RUCH WARZĘGOWO 10 8 19-35 12. ZRYW GŁĘBOWICE 10 4 12-39 13. HEROSI STARY WOŁÓW 10 4 7-50 14. ORKAN MOJĘCICE 10 3 9-51

11.kolejka (3 listopada): OLIMPIA – Avia Ozorowice (11.00); Lech Barkowo – BRZEG DOLNY (11.00); RUCH – ZRYW (11.00); KS Piotrkowice – SPARTA (14.00); LKS Paniowice – MOJĘCICE (14.00); HEROSI – Dąb Kuraszków (14.00); Odra – Borzęcin.