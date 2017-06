Wyjazdowy kłopot

Porcelana Ciechów

– KOMETA KRZELÓW 6-4 (3-2)

Bramki: D. Adamczak (8’-karny, 16’, 58’, 74’);

KOMETA: M. Łukowicz – A. Bekacz, R. Sawa, G. Podleski, M. Przyszlak, M. Bigus, Mateusz Białek, Marcin Białek, J. Kędzierski, M. Maślejak, D. Adamczak.

Kończącego się właśnie sezonu do najbardziej udanych nie zaliczą sympatycy krzelowskiej Komety. W minioną niedzielę ich pupile pojechali do jednego z ligowych outsiderów, a w rozegranym w Ciechowie spotkaniu gospodarze pokazali, iż zajmowana przez nich pozycja nie jest dziełem przypadku. Za marne alibi przyjezdnym służyć może absencja w składzie kilku podstawowych graczy, ale nawet kadrowo osłabieni krzelowianie mieli po swojej stronie wszystkie atuty, aby ten mecz wygrać. Największym z nich okazał się Dawid Adamczak, któremu nieco ponad kwadrans zajęło dwukrotne pokonanie golkipera Porcelany. Niestety, pozostali koledzy nie dostosowali się do strzeleckiej formy swojego lidera, który wprawdzie zapisał w tej grze na swoim koncie jeszcze dwa celne uderzenia, ale z drugiej strony praktycznie żadnej przeszkody dla miechowian nie stanowiła defensywa Komety, która popełniała błędy seriami, w czego wyniku niespodziewany komplet punktów pozostał przy piłkarzach Porcelany.

Pozostałe wyniki: Błękitni – Kostomłoty 0-2; Odra – Sokół 3-1; Zjednoczeni – Czarni 3-5; Mechanik – Academy 1-3.

TABELA KLASY A 1. FC Wrocław Academy 24 54 80-32 2. Mechanik Brzezina 24 52 85-35 3. MKS Kostomłoty 24 51 85-39 4. Parasol Wrocław 24 50 70-22 5. Czarni Białków 24 47 67-46 6. LZS Osiek 24 45 81-64 7. Błękitni Gniechowice 24 33 56-54 8. KOMETA KRZELÓW 24 33 53-66 9. Odra Malczyce 24 31 46-58 10. Sokół Smolec 24 28 46-61 11. Zjednoczeni Szczepanów 24 27 40-66 12. Porcelana Ciechów 24 20 62-91 13. Bumerang Wrocław 24 9 10-98 14. UKS Domanice 24 7 21-76

25.kolejka (10 czerwca): KOMETA KRZELÓW – Zjednoczeni Szczepanów (17.00); Academy – Porcelana, Czarni – Odra, Sokół – Kostomłoty, Parasol – Osiek.