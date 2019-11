Z emocjami i bez. Rozgrywki w klasie A i B

Mało kto mógł się spodziewać jakichkolwiek emocji w Miękini, gdzie na kolejne ligowe starcie pojechali piłkarze lubiąskiej Odry. Nasz zespół prezentuje się tej jesieni bardzo przyzwoicie i trudno było przypuszczać, że pozostający w głębokim kryzysie gospodarze będą w stanie sprawić naszym graczom większe problemy. Przypuszczenia te potwierdził sam mecz, w którym stroną dyktującą warunki gry byli przyjezdni, ale na przerwę schodzili oni jedynie z minimalną zaliczką, po skutecznej egzekucji wapna przez Dawida Szczerbę. Ten sam zawodnik w 2.połowie ponownie wpisał się na listę strzelców, a kiedy do siatki bramki rywali w chwilę później trafił Paweł Ryba wydawało się, że jest po meczu. Wówczas jednak nastąpiła niespodziewana reaktywacja gospodarzy, którzy w ciągu 3 minut dwukrotnie pokonali Daniela Posackiego i w samej końcówce zrobiło się nerwowo. Na szczęście więcej goli już nie oglądaliśmy i lubiążanom ostatecznie udało się wywiązać z roli faworyta.

Wprawdzie zespół ciechowskiej Porcelany w tegorocznych rozgrywkach nie należy do ligowych tuzów, ale i piłkarze KP Brzeg Dolny nie są ekipą, która budziłaby grozę gdziekolwiek jej gracze się pojawią. W ostatnich tygodniach nasi piłkarze są jednak na fali wznoszącej, co udowodnili w niedzielnej konfrontacji. Na początku wprawdzie szło jak po grudzie, gdyż chociaż od samego początku uwidoczniła się przewaga gości, to na pierwsze trafienie musieliśmy czekać aż do 42.minuty, kiedy to na listę strzelców wpisał się Marcin Żebrowski. Po wznowieniu gry dolnobrzeżanie zadali dwa siarczyste ciosy, a celnymi uderzeniami ich akcje finalizowali Maciej Posłuszny i Artur Kołodziej. Ostatni z wymienionych na niespełna kwadrans przed końcowym gwizdkiem arbitra podwyższył jeszcze prowadzenie przyjezdnych i chociaż ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do gospodarzy, to jednak w pełni zasłużony komplet punktów przytuliła drużyna KP.

Fatalnie mecz w Szczepanowie rozpoczęli piłkarze orzeszowskiej Victorii, gdyż po niespełna kwadransie konfrontacji z tamtejszymi Zjednoczonymi przegrywali różnicą dwóch goli. Na szczęście jeszcze przed przerwą kontaktowe trafienie na koncie gości zapisał niezawodny Michał Piechuta, a potem – już po zmianie stron, goście konsekwentnie dążyli do wyrównania, co im się ostatecznie udało po kolejnym celnym uderzeniu wspomnianego wyżej gracze i do Orzeszkowa nasz zespół wrócił z zasłużonym oczkiem.

Na punktową zdobycz w konfrontacji z rywalami z Brzeźna po cichu mogli liczyć sympatycy krzelowskiej Komety, ale te nadzieje trzeba chyba odłożyć do wiosny. Wprawdzie w pojedynku z LZS jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Łukasz Derda, ale w chwilę później ster spotkania w swoje… nogi ujęli goście, i jeszcze przed przerwą nie tylko odrobili stratę, ale wypracowali nawet pokaźną zaliczkę, która w 2.polowie pozwoliła im kompletnie kontrolować przebieg wydarzeń na murawie.

Po solidnym laniu sprzed tygodnia piłkarze z Warzęgowa pojechali z futbolową wizytą do miłczańskich Spartan, gdzie długo skutecznie przeciwstawiali się liderowi. Sił gościom wystarczyło jednak tylko na 1.połowę, gdyż po zmianie stron miejscowi znaleźli już sposób na defensywę Ruchu i potrafili to udowodnić kolejnymi trafieniami. Prawdziwy dramat w doliczonym czasie gry przeżyli piłkarze i kibice zespołu Olimpii, który w extra-czasie gry oddał komplet rankingowych oczek przeciętnej drużynie z Urazu. Godzięciczanie są jednak sami sobie winny, gdyż wcześniej mieli co najmniej kilka doskonałych okazji, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Swoje szanse wykorzystali natomiast dolnobrzeżanie i mimo, iż rywale z Piotrkowic w końcówce mocno gonili wynik, to jednak zwycięstwo pozostało przy zawodnikach KS. Drugie efektowne zwycięstwo z rzędu stało się udziałem głębowiczan, którzy w derby z Herosami szybko udowodnili swoją wyższość, dostarczając sympatykom Zrywu kolejnych powodów do zadowolenia. Piłkarze ze Starego Wołowa natomiast nie zamykają ligowego rankingu tylko dlatego, że równie podle wiedzie się futbolistom mojęcickiego Orkana, którym w ostatnią niedzielę sportowej lekcji udzielili rywale z Barkowa.

KLASA A – grupa 1.

Pogoń Miękinia

– ODRA LUBIĄŻ 2-3 (0-1)

Bramki: D. Szczerba (34’-karny, 71’), P. Ryba (75’);

Żółta kartka: P. Wanias;

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, K. Rutowicz, M. Rewak, J. Ferenc (87’ P. Płaszczyński), M. Mostipan, P. Wanias (72’ K. Solowski), P. Główka, S. Ostapyshen, D. Szczerba, A. Główka (60’ P. Ryba).

Porcelana Ciechów

– KP BRZEG DOLNY 1-4 (0-1)

Bramki: M. Żebrowski (42’), M. Posłuszny (51’), A. Kołodziej (58’, 78);

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski, P. Biernacki, M. Racki, T. Woś, M. Cygan, A. Kołodziej (80’ D. Ciochoń), K. Zimny (46’ M. Posłuszny), J. Mazur, M. Żebrowski, P. Bobkiewicz.

Zjednoczeni Szczepanów

– VICTORIA ORZESZKÓW 2-2 (2-1)

Bramki: M. Piechuta (31’, 75’);

Żółte kartki: K. Partyka, K. Orniacki;

VICTORIA: J. Nowaczyk – A. Buzdygan, K. Partyka, A. Ulmaniec, B. Niedzielski, D. Adamczak, Ł. Chachlowski (65’ W. Baraś), K. Mucha, K. Orniacki, M. Rzepka, M. Piechuta.

Pozostałe mecze: Ambrozja – Spartan 9-3; Sokół – Mechanik II 2-2; Galakticos – Muchobór 7-0; Osiek – Puma 5-2.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Galakticos Solna 12 32 47-5 2. Sokół Smolec 12 32 49-9 3. ODRA LUBIĄŻ 12 24 39-24 4. KP BRZEG DOLNY 12 22 27-19 5. Ambrozja Bogdaszowice 12 19 30-20 6. LZS Osiek 12 19 30-27 7. Mechanik II Brzezina 12 18 39-30 8. VICTORIA ORZESZKÓW 12 17 24-26 9. Zjednoczeni Szczepanów 12 15 25-24 10. Porcelana Ciechów 12 14 28-49 11. Spartan Marszowice 12 12 29-43 12. Muchobór Wrocław 12 8 21-41 13. Puma Pietrzykowice 12 4 18-47 14. Pogoń Miękinia 12 3 17-49

13.kolejka (16-17 listopada): VICTORIA – Sokół Smolec (sobota, 15.00); KP – Zjednoczeni Szczepanów (niedziela, 14.00); ODRA – LZS Osiek (niedziela, 14.00); Puma – Ambrozja; Galakticos – Pogoń; Spartan – Porcelana; Mechanik II – Muchobór.

KLASA A – grupa 2.

KOMETA KRZELÓW

– LZS Brzeźno 2-5 (1-3)

Bramki: Ł. Derda (11’, 70’);

Żółta kartka: M. Białek;

Czerwona kartka: A. Marcinkowski (86’);

KOMETA: M. Łukowicz – P. Szymański, D. Bekacz, L. Jończyk, P. Białek, G. Szewczyk, A. Marcinkowski, K. Kołb, T. Daniel, Ł. Derda (75’ D. Wilk), M. Białek.

Pozostałe mecze: Barycz – Błysk 1-1; Plon – Łozina 2-3; Sokół II – Orla 4-1; Zorza – Burza 0-6; Bór – Dolpasz 10-1; Sparta – Iskra 3-5.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Bór Oborniki Śl. 12 34 65-16 2. Burza Godzieszowa 12 33 71-11 3. Błysk Kuźniczysko 12 29 53-15 4. KS Łozina 12 28 33-23 5. Plon Gądkowice 12 19 46-28 6. Orla Korzeńsko 12 19 33-34 7. Sokół II Wielka Lipa 12 15 17-26 8. Barycz Milicz 12 14 27-29 9. LZS Brzeźno 12 12 22-36 10. Iskra Pasikurowice 12 11 27-34 11. Dolpasz Skokowa 12 10 25-62 12. Sparta Skarszyn 12 9 27-52 13. Zorza Pęgów 12 9 13-41 14. KOMETA KRZELÓW 12 3 21-75

13.kolejka (16-17 listopada): KS Łozina – KOMETA (niedziela, 14.00); Błysk – Zorza; Iskra – Sokół II; Burza – Bór; Brzeźno – Barycz; Dolpasz – Sparta; Orla – Plon.

KLASA B – grupa 1.

SPARTA MIŁCZ

– RUCH WARZĘGOWO 4-1 (1-1)

Bramki: P. Kozak (23’), K. Jelec (55’, 65, 67’) oraz M. Pawłowicz (44’);

Żółta kartka: P. Zarzycki;

SPARTA: M. Drzazga – K. Heluszka, R. Pietras (46’ S. Pęcherski), K. Stefanowski (80’ Z. Grablewski), D. Stróżyński, P. Matusiewicz, P. Hryszkiewicz, K. Jelec (75’ D. Grablewski), D. Uść (65’ A. Korcz), P. Kozak, P. Zarzycki (60’ M. Hańczyk);

RUCH: A. Gwiazdowski – M. Michułka (56’ K. Romanowicz), D. Morawski, K. Borosowski (80’ P. Miłuch), M. Dłużniewski, D. Małecki, G. Mikołajczyk, J. Kozak (63’ M. Grzywacz), M. Pawłowicz, T. Pogwizd (67’ P. Nelec). R. Sobotka.

KS BRZEG DOLNY

– KS Piotrkowice 4-3 (2-0)

Bramki: D. Skoczeń (13’), R. Budzyński (41’), M. Czyżowicz (58’, 67’);

Żółte kartki: O. Samborski, D. Skoczeń, R. Budzyński, W. Kasina;

KS: B. Malewicz – R. Gierczyk (+90’ D. Jóźwik), M. Sierota (62’ D. Stawiski), M. Burdyński, S. Węglarz (70’ A. Kuzaj), D. Skoczeń (87’ W. Kasina), M. Maćkowiak, R. Budzyński, O. Samborski, M. Tomela, M. Czyżowicz.

OLIMPIA GODZIĘCIN

– Odra Uraz 1-2 (1-0)

Bramka: K. Lipa (21’);

Żółte kartki: K. Lipa, Paweł Smoliński, K. Praczyk, T. Borowski;

Czerwona kartka: A. Lewocki (+90’);

OLIMPIA: P. Szumiał – M. Faron (55’ R. Żak), P. Waigner (65’ K. Dmytrów), A. Drabik, K. Praczyk, Daniel Kasprzyk, N. Narmatov, T. Borowski (60’ D. Lipa), Paweł Smoliński (70’ A. Lewocki), K. Lipa, K. Kopczyński (50’ S. Skrzek).

ZRYW GŁĘBOWICE

– HEROSI STARY WOŁÓW 7-2 (2-2)

Bramki: K. Łańczak (16’, 85’), K. Hukiewicz (29’), J. Łata (48’), J. Juzwa (73’), K. Oczek (82’, 87’) oraz M. Dudek (18’), M. Jaguś (40’);

ZRYW: M. Krajka – Ł. Grynienko, K. Hukiewicz, J. Kowal, J. Łata (70’ K. Nowak), K. Oczek, J. Juzwa, K. Jarosz (80’ D. Maciela), G. Bronik, M. Gajewski, K. Łańczak;

HEROSI: M. Jaguś – K. Dziubiński, K. Bury, M. Dziubiński, K. Dembowski (46’ A. Smolarek), J. Czekański (60’ D. Idczak), M. Idczak (75’ R. Szymczyszyn), H. Bała, H. Walichnowski (55’ D. Gajewski), M. Dudek, M. Żarczyński.

ORKAN MOJĘCICE

– Lech Barkowo 0-6 (0-1)

ORKAN: A. Mirecki – E. Halczuk, P. Punda, M. Wróbel, S. Przydatek, B. Romaniuk (70’ D. Przybylski), A. Pietrzyk, J. Ziółkowski, R. Harwas (65’ K. Punda), H. Sieradzki, K. Sadowski (60’ Ł. Małecki).

Pozostałe wyniki: Borzęcin – Paniowice 11-3; Avia – Dąb 0-2.

KLASA B – Wrocław – 1.grupa 1. SPARTA MIŁCZ 12 30 47-20 2. Lech Barkowo 12 25 42-21 3. KS BRZEG DOLNY 12 25 44-20 4. Avia Ozorowice 12 24 54-23 5. KS Piotrkowice 12 22 39-22 6. Orkan Borzęcin 12 22 52-30 7. OLIMPIA GODZIĘCIN 12 19 28-18 8. Dąb Kuraszków 12 19 33-29 9. Odra Uraz 12 18 21-18 10. LKS Paniowice 12 11 22-39 11. ZRYW GŁĘBOWICE 12 10 27-41 12. RUCH WARZĘGOWO 12 8 20-47 13. HEROSI STARY WOŁÓW 12 4 9-60 14. ORKAN MOJĘCICE 12 3 9-59

13.kolejka (17 listopada): RUCH – BRZEG DOLNY (11.00); LKS Paniowice – OLIMPIA (14.00); Dąb Kuraszków – ZRYW (14.00); KS Piotrkowice – MOJĘCICE (14.00); HEROSI – SPARTA (14.00); Odra – Avia; Lech – Borzęcin.