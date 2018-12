Zachowany status quo, ale niespodzianki były

Kolejną serię spotkań mają za sobą drużyny, które rywalizują w halowych rozgrywkach na parkietach w Wołowie i Brzegu Dolnym. Po 3.kolejce w rankingach obu lig nie zaszły żadne szokujące zmiany, choć nie obyło się bez paru niespodzianek, co z całą pewnością przypadło do gustu kibicom, którzy obserwowali zmagania amatorskich futbolowych ekip. Cieszyć ich może także skuteczność piłkarzy, gdyż w porównaniu do wydarzeń nieco ona wzrosła i tym razem średnia bramkowej zdobyczy na pojedynek wyniosła 7,11. Tym razem nieco skuteczniejsi byli zawodnicy wołowskich drużyn, którzy w zaledwie 3 pojedynkach zdobyli w sumie aż 31 bramek, co dało znakomity wynik 10,3 trafienia na konfrontację.

Po ostatniej serii spotkań na parkiecie wołowskiej hali w ligowym rankingu rozgrywek zachowane zostało status quo. Można więc sądzić, że niewiele działo się w ostatnią grudniową niedzielę – a jednak. Choć fotel lidera zachowali dolnobrzeżanie z ekipy Zpowyłamywanymi Nogami, to za sprawą bardzo dobrego występu rywali z Everybody poczuli oni gorycz porażki. Dobrą, skuteczną partię w tej konfrontacji rozegrał Krystian Włodarczyk, który najpierw otworzył rezultat pojedynku, a potem w wyniku kolejnych trafień zaaplikował rywalom hat-tricka. Gracze lidera wyszli z pewnego szoku dopiero przy rezultacie 0-4 i choć w pierwszej odsłonie to do nich należało ostatnie słowo, po przerwie nie byli w stanie powstrzymać rozpędzonej konkurencji, której gracze kolejnymi golami przypieczętowali swoje zasłużone zwycięstwo.

Ze swojego pierwszego zwycięstwa mogli cieszyć się obrońcy tytułu, którzy przed tygodniem boleśnie poczuli futbolowe wyrachowanie Pokerzystów. Tym razem ich piłkarskie umiejętności sprawdziły Mlekołaki, z którymi Pewniaczki również miały spore problemy. Rozpoczęło się wprawdzie zgodnie z planem, gdyż po trafieniu Bartosza Gałeckiego prowadzenie objęli obrońcy wołowskiego trofeum, ale później trzy celne ciosy wyprowadzili rywale i to oni schodzili na przerwę z korzystnym rezultatem.

Po zmianie stron Pewniaczki złapały jednak swój rytm, dzięki czemu udało im się odwrócić losy spotkania i sięgnąć po zwycięstwo, dzięki czemu wciąż pozostają w grze o najwyższe cele.

Większej roli w tegorocznych rozgrywkach nie odegrają raczej młodzi futboliści z Juszki Wołów. Zespół ambitny, z zawodnikami potrafiącymi grać w piłkę, ale ligowa rzeczywistość pokazuje, że młodzieżowe rozgrywki na zielonej murawie to zupełnie inna futbolowa rzeczywistość, niż dojrzałe zmagania na halowym parkiecie. Tym razem swoim rywalom udowodniła to ekipa Ramie w Ramie, aplikując konkurentom aż 13 goli.

PEWNIACZKI 5 MLEKOŁAKI 4

Bramki: K. Stawiski (2), B. Gałecki, M. Warpas, K. Kowaluk oraz D. Chylak (2), M. Białek, T. Daniel.

EVERYBODY 7 ZPOWYŁAMYWANYMI NOGAMI 2

Bramki: K. Włodarczyk (3), S. Czyżowicz (2), M. Kaniecki, P. Janus oraz P. Rybski, P. Włodarczewski.

RAMIE W RAMIE 13 JUSZKA WOŁÓW 0

Bramki: M. Urbaniak (3), M. Socha (3), K. Stefanowski (2), P. Zarzycki (2), G. Socha, K. Heluszka, D. Grablewski.

TABELA 1. Zpowyłamywanymi… 3 6 16-9 2. Piłkarski Poker 2 6 4-2 3. Mlekołaki 3 4 15-8 4. Everybody 3 4 9-5 5. Ramie w Ramie 2 3 15-3 6. Pewniaczki 2 3 6-6 7. Juszka Wołów 3 0 2-34

Przed samymi Świętami Bożego Narodzenia halowi piłkarze nieco przyspieszą i w kolejny weekend futbolowi kibice będą mogli emocjonować się konfrontacjami w kolejce 4.(22 grudnia) i 5.(23 grudnia). Sobotni program konfrontacji przedstawia się następująco: Everybody vs. Ramie w Ramie; Piłkarski Poker vs. Mlekołaki; Pewniaczki vs. Zpowyłamywanymi nogami; zaś w niedzielę w przedświątecznym piłkarskim programie znalazły się następujące pozycje: Juszka Wołów vs. Everybody; Zpowyłamywanymi nogami vs. Piłkarski Poker; Ramie w Ramie vs. Pewniaczki.

Bez niespodzianek przez parkiet dolnobrzeskiej hali przetoczyła się w minioną niedzielę 3.kolejka 24.sezonu ligi Air Products. Zmagania rozpoczęły się od pewnego triumfu ekipy Bako-Bud, a potem mogliśmy obejrzeć emocjonującą konfrontację Orłów z Young Rebels. Tym razem młodość była górą o jedno trafienie, dzięki czemu druga z wymienionych ekip doszlusowała do ligowej czołówki, choć liderujące zespoły wciąż zachowują status niepokonanych. W minioną niedzielę jako pierwsi z rankingowego pudła do gry przystąpili Herosi, którzy tym razem odprawili z kwitkiem rywali z AC Pajace. Nieco bardziej przekonywujące zwycięstwo stało się udziałem Spartan, a żadnych wątpliwości rywalom z AA nie pozostawili gracze dolnobrzeskiego KS.

BAKO-BUD 8 BRATANKI 1

Bramki: P. Wielowski (2), D. Sieradzki (2), Ł. Leja (2), D. Smoliński, P. Konon oraz M. Jędrycha.

ORŁY 2 YOUNG REBELS 3

Bramki: N. Śledź, K. Strzemski oraz S. Radziejewski, D. Skoczeń, M. Czyżowicz.

AC PAJACE 1 HEROSI 3

Bramki: M. Racki oraz E. Uść (2), I. Pawłowski.

AIR PRODUCTS 4 FC GZPW 1

Bramki: T. Woś (2), D. Kokoszka, W. Biruk oraz K. Lipa.

SPARTA 1906 4 KP BRZEG DOLNY 0

Bramki: H. Miara (3), S. Saweczko.

AA 0 KS BRZEG DOLNY 6

Bramki: D. Koreń (4), Ł. Radziejewski, K. Wojtyła.