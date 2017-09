Zapasy po japońsku

Do minionego weekendu czekaliśmy na rozpoczęcie sezonu na zapaśniczych matach przez reprezentantów dolnobrzeskiego Rokity. W ostatnich dniach mogliśmy przekonać się o ich formie – oraz ich kolegów z Wiatru Wołów, podczas zawodów m.in. w czeskim Hradec Kralove i Namysłowie, ale pierwsze sportowe przetarcie młodzi entuzjaści tego sportu z Brzegu Dolnego mieli w połowie września w Pyrzycach, gdzie blisko 160 atletek i atletów z całej Polski stanęło do rywalizacji o krajowe tytuły w kategorii juniorów we wciąż jeszcze dość nad Wisłą egzotycznej dyscyplinie sportu, jaką jest sumo.

Sport ten od dłuższego czasu przebija się w górę rankingów popularności, o czym świadczyć może choćby liczba walczących na zawodach młodych sportowców. Poza tym, dolnobrzeski klub ma w tej dyscyplinie już spore tradycje, co wrześniowa impreza potwierdziła. W tym licznym gronie młodych sportowców naszą sekcję reprezentowała jedna zawodniczka oraz pięciu sumitów.

Nasza jedynaczka – Aleksandra Erbert (kat.60kg) pokazała na pyrzyckim dohyo duży sportowy charakter, ale tym razem nie była ona jeszcze w stanie nawiązać walki o najwyższe lokaty, choć jej 6.pozycję należy potrak-tować jako występ co najmniej przyzwoity.

Do efektownych zwycięstw entuzjastów zapasów zdążył już przyzwyczaić Damian Wróbel (+100), a w trakcie wrześniowych zawodów okazało się, że zawodnik ten doskonale sprawdza się zarówno na macie, jak i dohyo. Od samego początku imprezy dolnobrzeżanin wymieniany był w gronie faworytów, co potwierdził swoimi wy-stępami. W każdej z walk to on był stroną dominującą i dość pewnie sięgał po kolejne zwycięstwa, które w efekcie dały mu mistrzowski tytuł.

Swój akces do krajowej czołówki w tej dyscyplinie sportu zgłosił w Pyrzycach także Dominik Mil (70), któremu wprawdzie w pierwszej walce przyszło przełknąć gorzką pigułkę porażki, ale potem reszta konkurentów nie potrafiła już znaleźć na niego skutecznego sposobu i po kolejnych czterech wygranych dolnobrzeżanin mógł cieszyć się z brązowego medalu imprezy.

Skład drużyny Rokity we wrześniowej imprezie uzupełniali jeszcze Kamil Pietroń (60), Jakub Pietroń (70) oraz Konrad Wawrzyniaczek (80), ale im sportowy fart zdecydowanie nie sprzyjał i ostatecznie kończyli swoje wy-stępy na dalszych pozycjach. Choć nie wszyscy dolnobrzeżanie mogli cieszyć się zwycięstwami, to jednak od strony sportowej wyjazd do Pyrzyc oceniać należy w roli sportowego sukcesu. Indywidualne osiągnięcia repre-zentantów naszego zespołu złożyły się bowiem na 5.pozycję w końcowej klasyfikacji zespołowej (24 drużyny), a na klubowe konto w rankingu ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży wpłynęło aż 26 punk-tów.