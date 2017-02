Zielonogórskie sprawdziany

Choć ferie to dla większości młodych ludzi odpoczynek od szkolnych obowiązków, to jednak nie wszyscy mogą powiedzieć, że w tym czasie mogą cieszyć się z kompletnej laby. Pierwszy weekend ferii pracowicie spędziła trójka pływaków dolnobrzeskiego Rokity, która stanęła na starcie zawodów w Zielonej Górze, gdzie oprócz nich pojawiło się ponad 200 entuzjastów tego sportu, reprezentujących barwy 24 klubów z całego kraju.

W gronie tej wymagającej konkurencji bardzo dobrze zaprezentowała się Dominika Łyczko, która aż 3 razy stawała na podium zielonogórskiej imprezy. Swój pierwszy krążek wywalczyła w starcie na dystansie 100m stylem zmiennym, finiszując na 2.pozycji. Do swojego dorobku zawodniczka Rokity dorzuciła później dwa brązowe krążki w wyścigach na 200m stylem dowolnym oraz 50m stylem klasycznym, czym potwierdziła swoją przynależność do krajowej czołówki w swojej grupie wiekowej.

Choć na podium w swoich startach nie mieściła się pozostała dwójka dolnobrzeżan, czyli Jakub Knapik i Szymon Janus, ale obaj pływacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, poprawiając w kilku startach swoje życiowe rezultaty. W lutowych zawodach wprawdzie nie wystarczyło to jeszcze do sięgnięcia po medale, lecz widać wyraźnie, iż z każdym kolejnym startem ich forma i umiejętności wciąż rosną, więc można się spodziewać, że niebawem i oni wywalczą sobie znaczące miejsca w krajowej elicie młodych pływaków, czego oczywiście serdecznie im życzymy.