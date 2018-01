Paczki na kresach

W tym roku już po raz kolejny wolontariusze z powiatu wołowskiego dostarczyli paczki na Kresy, do Skałatu. Tym razem akcję przygotowywania paczek świątecznych dla naszych rodaków wzięli na siebie strażacy z OSP z gminy Wińsko. I to oni razem ze starostą Maciejem Nejmanem zwieźli je na Ukrainę.



Czas świąt to czas szczególny, kiedy jednoczymy się przy wigilijnym stole i zapominamy o wszelkich urazach, noszonych w sercu. To czas, w którym przemawia przez nas dobroć i radość dzielenia się z innymi tym, co posiadamy. Dla wielu z nas to nic innego, jak radosne chwile, spędzane w gronie najbliższych. Nie dla wszystkich jednak czas świąt jest symbolem tych samych uczuć. Dla Polaków, żyjących na Kresach Wschodnich to również czas wspomnień i tęsknota za rodzinami i Ojczyzną. Tegoroczna pomoc trafiła do Polaków, żyjących na terenie Ukrainy w Skałacie.- Zebraliśmy wszelkiego rodzaju słodycze, kawę, herbatę, ale również produkty spożywcze takie jak olej, makaron czy konserwy. Ponieważ paczki trafiają także do rodzin z dziećmi nie może zabraknąć w nich zabawek, maskotek i innych przedmiotów, sprawiających radość najmłodszym

Chcesz wiedzieć więcej … ? Ciąg dalszy artykułu na eprasa.pl oraz w najnowszym wydaniu Kuriera Gmin