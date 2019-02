TV Wschowa i Kurier Gmin – materiał o historii mieszkańców powiatu wołowskiego

Archiwalny materiał stworzony przez TV Wschowa i Kurier Gmin, który opowiada o historii mieszkańców powiatu wołowskiego. Tematem głównym wideo jest rocznica wymordowania wsi Huta Pieniacka.

W tym roku, obchodzona jest 75. rocznica tragedii we wsi Huta Pieniacka. 28 lutego 1944 r., pułk SS w którego skład wchodzili ukraińscy ochotnicy z dywizji SS „Galizien” dokonał pacyfikacji tej miejscowości znajdującej się niedaleko Lwowa. Zamordowano wtedy ok. 900 osób. We wsi ocalało tylko ok. 160 mieszkańców.