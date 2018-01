Ze szkoły z Wołowa do IPN-u

Jerzy Rudnicki, nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie i SP nr 2, od stycznia rozpoczął pracę w Instytucie Pamięci Narodowej we Wrocławiu.



Jerzy Rudnicki, to nie tylko nauczyciel, ale także znany społeczności powiatu wołowskiego działacz kresowy, były prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kresowej. Od września 2017 roku rozpoczął pracę jako historyk w wołowskich szkołach, wcześniej pracował we Wrocławiu. Od 1 stycznia objął stanowisko w Instytucie Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

– W związku z tym nadszedł czas, aby się rozstać z kolegami i koleżankami oraz uczniami i ich rodzicami ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.Orląt Lwowskich oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika – mówi Jerzy Rudnicki. – To był naprawdę piękny czas, kiedy miałem możliwość pracy z Wami wszystkimi. Dziękuję za wasze wsparcie, doradztwo i współpracę przez wspólny czas spędzony razem w murach naszych szkół. Szczególne podziękowania za miłe przyjęcie, w tym przepięknym mieście, kieruję też na ręce sióstr benedyktynek. Życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego.

My też życzymy wszystkiego dobrego i liczymy na dalszą współpracę.