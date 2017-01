Radni gminy Wińsko odwołali z funkcji przewodniczącego rady Macieja Kiałkę. Na to stanowisko wybrano Michała Gołębia.

W aktualnym wydaniu Kuriera Gmin rozmawiamy z Michałem Gołębiem. Pytamy go m.in. o to, jakie zarzuty ma do wójt gminy, czym zawinił przewodniczący rady gminy i czy będzie referendum w sprawie odwołania wójt Wińska