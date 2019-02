Mieszkaniec gminy Wińsko trafił do aresztu za znęcanie się

Policja zatrzymała mężczyznę, który znęcał się nad rodziną. Na ostudzenie emocji posiedzi sobie w areszcie.



68-letni mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Choć rodzina miała założoną niebieską kartę, ta nie przemawiała do znęcającego się nad najbliższymi. Policjanci ustalili, że w poprzednich latach 68-letni mieszkaniec gminy Wińsko odbywał już karę pozbawienia wolności za taki sam czyn. Za znęcanie się fizyczne bądź psychiczne grozić może do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze za pośrednictwem prokuratury wystąpili z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu dla mężczyzny, który wielokrotnie pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe i znęcał się nad żoną. Sąd przychylił się do wniosku i wydał postanowienie o 3 miesięcznym areszcie.