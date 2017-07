Przebiegną przez Wińsko

Trwają zapisy na 2. edycję Biegu Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy ulicami Wińska, na które młodzież od 16. roku życia i dorośli mogą zapisywać na stronie www.winsko.pl. Tam też znajduje się regulamin.

Trasa to 5 km, a główną nagrodą jest rower MTB. Nagradzane również będą pierwsze 3 osoby w całym biegu, najlepsze 3 kobiety, najlepszy senior i seniorka oraz najlepszy mężczyzna i kobieta z gminy Wińsko.

Wpisowe wynosi 20 zł, tylko przez przelew bankowy przy zapisie, jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, to w dniu zawodów, ale uczestnik będzie musiał okazać dowód wpłaty za pakiet startowy, w którym to otrzyma pamiątkową koszulkę i medal, butelkę wody, ciepły posiłek po biegu, a także ubezpieczenie od NNW. Maksymalna liczba uczestników to 100 osób.

Odbędą się też bezpłatnie zajęcia Akademii Rowerowej dla dzieci, od godz. 13 do 18 na parkingu przy Hali Sportowej ZSP Wińsko. Powstanie miasteczko rowerowe dla najmłodszych od 3 do 12 roku życia, gdzie pod okiem instruktorów dzieci będą poznawały przepisy i zasady ruchu drogowego w praktyce. Dzieci nie muszą mieć swoich rowerów, jednoślady będą czekały na miejscu.

Wszystko zorganizowane będzie w ramach Dnia Sportu w Wińsku, 9 lipca. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 15 do 16.30 na Stadionie Sportowym w Wińsku przy ul. Piłsudskiego 31.Start biegu godz. 17 – brama przy parkingu Hali Sportowej ZSP Wińsko, ul. Nowa 2.Bieg planuje się rozpocząć z parkingu przy hali sportowej w Wińsku, dalej ul. Nową (droga gminna), Witosa (droga krajowa nr 36), Mickiewicza (droga wojewódzka nr 338), 8 Maja (droga powiatowa nr 1277D), Wschodnią (droga gminna), Ogrodową (droga gminna), Szkolną (droga gminna), Kościuszki (chodnik drogi krajowej nr 36), Kościelną (droga gminna), Plac Wolności (rynek – droga krajowa nr 36), Rawicka (chodnik drogi krajowej nr 36), Zjazdową (droga gminna), Ciemna (droga gminna), Przemysłową (droga gminna), Polną (droga gminna), Piłsudskiego (droga powiatowa nr 1099), stadion – meta.

Poniżej przedstawiamy plakat ze szczegółami dotyczącymi imprezy.