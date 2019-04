Weź udział w licytacji karmnika i wspomóż Bartka, ucznia ZSP w Wińsku

Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie Bartka, ucznia Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku. Licytacja będzie odbywać się na profilu www.facebook.com/dar.serca.90

JAK LICYTOWAĆ? REGULAMIN GRUPY (źródło: Zespół Szkół Publicznych Wińsko)

1) W komentarzu pod wybranym przedmiotem należy wpisać proponowaną kwotę, wyższą od wywoławczej i każdej kolejnej zaproponowanej przez innych licytujących.

2) Przedmiot otrzyma ta osoba, która do zakończenia licytacji zaoferuje najwyższą kwotę i dokona jej wpłaty (osoba, która wygra licytację, ponosi koszt danego przedmiotu oraz koszt ewentualnej przesyłki).

3) Kwotę za wylicytowany przedmiot należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr konta: 98 9598 0007 0100 6637 5001 0102

• W tytule przelewu należy podać numer aukcji podany w opisie przedmiotu.

4) Licytację zaczynamy od kwoty sugerowanej przez osobą wystawiającą przedmiot.

5) Licytujemy/podbijamy pełnymi kwotami.

6) Osoba, która wygra licytację ma 48 godzin na wpłatę danej kwoty na konto: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr konta: 98 9598 0007 0100 6637 5001 0102, a po tym czasie przedmiot przechodzi na następną osobę.

7) Wysłanie wylicytowanego przedmiotu odbywa się tylko po dokonaniu wpłaty na konto.

8) Po zakończonej aukcji prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej, celem sfinalizowania licytacji ( adres do wysyłki oraz dowód wpłaty – skan, zrzut ekranu).

9) Wylicytowany przedmiot będzie można odebrać również osobiście w sekretariacie ZSP w Wińsku.

10) Nowe przedmioty do licytacji będą umieszczane na grupie i będą trwały do dnia ustalonego przez Wystawiającego. W niektórych przypadkach termin wystawienia może być dłuższy.

Pomóc Bartkowi można także dokonując wpłaty na konto: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr konta: 98 9598 0007 0100 6637 5001 0102