Zabawę czas zacząć

Karnawał to czas radości i zabawy, w związku z czym 31 stycznia w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie odbył się wielki bal. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez dzieci klas 0 – III. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. W naszej szkole, jak co roku, roiło się od księżniczek, wojowników ninja, superbohaterów i kotków. Różnorodność kostiumów i pomysłowość utwierdzała wszystkich w przekonaniu, że do balu karnawałowego każdy przygotowywał się z wielką starannością. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Nauczyciele urozmaicali zabawę ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani slodkościami. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku, dzięki któremu dzieci nabierały nowych sił do wspaniałej zabawy z koleżankami i kolegami. Radości nie było końca!

Aneta Berestecka