“Zadbaliśmy o obniżki podatków i inwestycje. Teraz czas na bezpłatną komunikację” -czyli budżet w Wińsku

O budżecie gminy Wińsko na rok 2018 rozmowa z Michałem Gołębiem, przewodniczącym Rady Gminy Wińsko



– Sesja budżetowa przebiegła w Wińsku wyjątkowo spokojnie i sprawnie.

– Tak, to prawda. Ale to przede wszystkim zasługa radnych, którzy cały grudzień poświęcili na wnikliwą analizę projektu budżetu zaproponowanego przez wójt Krysowatą. W tym czasie odbyły się cztery posiedzenia Komisji Budżetu oraz komisje połączone. Każde obrady trwały od 3 do 7 godzin. Do tego 2 komisje wyjazdowe. Komisja Oświaty spotkała się w Głębowicach, a członkowie Komisji Mienia oglądali drogę w Stryjnie. Na sesji budżetowej podsumowaliśmy więc naszą pracę nad budżetem. Dlatego też chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim radnym za tą ciężką i wytężoną pracę.

-Co radnym nie pasowało w pierwotnym projekcie budżetu?

-Krótko mówiąc, był katastrofalny. Wójt Krysowata chciała wziąć 6 milionów 230 tysięcy kredytu.

