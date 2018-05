Będzie się działo! Na parkiecie, murawie i basenie

Rozmowa z Bartoszem Granatem, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie



−Przed nami sezon wakacyjny. Co OSiR w tym roku planuje przygotować dla mieszkańców?

-Nadchodzący sezon wakacyjny będzie dla nas bardzo intensywny. Jak co roku otwarcie basenu miejskiego planujemy podczas Dni Wołowa, które w tym roku wypadają 15 -16 czerwca. Chciałbym, aby Dni Wołowa były poprzedzone 10-dniowymi zmaganiami naszych stowarzyszeń sportowych. Ośrodek planuje zorganizować we współpracy z klubami, turnieje wewnętrzne każdej sekcji, które będą jednocześnie “prezentacją” każdej z organizacji. Okazję do zaprezentowania się będą więc miały sekcje: tenisa ziemnego, tenisa stołowego, karate goju ryu, karate kyokushinkai, piłki nożnej, lekkiej atletyki, zapasów, baseballa czy też wędkarstwa. Dodatkowo, z okazji Dni Wołowa zostanie rozegrany turniej piłkarski “dzikich drużyn” na Ruskim Placu. W czerwcu planujemy również II Mistrzostwa Pływackie o puchar Burmistrza (23.06), Turniej Siatkówki Plażowej (23.06) oraz II Maraton Indoor Cycling (30.06), który współorganizujemy z DS Team.

Ponadto czerwiec to czas, gdzie królować będzie piłka nożna. 14 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, w których udział bierze polska reprezentacja. Planujemy zorganizować Strefę Kibica i pokazać wszystkie mecze grupowe reprezentacji Polski. Pierwszy mecz już 19 czerwca, ostatni 28 czerwca.

−Co Ośrodek szykuje dla najmłodszych i dla najstarszych podczas zbliżającego się sezonu?

– Po raz kolejny 2 lipca, dzięki inicjatywie burmistrza Dariusza Chmury, ruszają “darmowe poniedziałki” na basenie miejskim. Każde dziecko, do 19 roku życia, będzie mogło bezpłatnie korzystać z naszego basenu w każdy poniedziałek. Ponadto, jak co roku rusza projekt nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych. Tylko w zeszłym roku nasi ratownicy przeszkolili 147 osób i zainteresowanie programem rośnie. Na samym basenie w ramach wypoczynku letniego organizować będziemy zajęcia tańca, siatkówki, koszykówki, badmintona, a także sporty wodne: waterpolo, hokej podwodny.

Dla dorosłych kolejny raz uruchamiamy tzw. godziny karnetowe, czyli możliwość wykupienia godzin po zamknięciu basenu, towarzyszyć temu będą amatorskie zawody, które chcemy zorganizować co najmniej raz w miesiącu. Dodatkowo wchodzimy z ofertą aqua areobiku, które odbywać się będą na basenie rekreacyjnym.

Największym wydarzeniem, jakie będzie na Basenie Miejskim, jest “Wołów Summer Festival”, które współorganizujemy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego oraz Wołowskim Ośrodkiem Kultury. Szczegóły poznamy niebawem, impreza odbędzie się 27 i 28 lipca.

−Czy czekają nas zmiany na basenie? Remonty, cenny, dodatkowe atrakcje?



