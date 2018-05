Mamy dla Was 10 biletów na ostatni mecz Śląska w tym sezonie. Odwiedź redakcję lub zadzwoń, podaj imię nazwisko i pesel. Bilety będzie można odebrać w kasie przed meczem podając hasło “Z Kurierem na mecz Śląska” i okazując dowód tożsamości. Zapraszamy do wspólnego kibicowania!!! Konkurs trwa do piątku godz. 14!