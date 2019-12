Do Ratusza weszło CBA. Zażądali dokumentów z przetargów na inwestycje drogowe. – Dziś rozpoczęła się u nas kontrola CBA w zakresie inwestycji drogowych – powiedział burmistrz Dariusz Chmura na sesji. – Do czasu zakończenia kontroli nie będziemy udzielać żadnych informacji – dodał włodarz. To może być wojna firm walczących o przetargi na remont 338. To jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Wołów. Kontrola może zatrzymać inwestycje.