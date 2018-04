Był poszukiwany Bał się więzienia i dalej oszukiwał

Wprowadził wołowskich funkcjonariuszy w błąd, by uniknąć zatrzymania. 29-letni mężczyzna okazał się poszukiwany listem gończym.

Wpadł w ręce policjantów podczas kontroli. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w związku z podejrzeniem, że 29-letni pasażer podaje nieprawdziwe dane, doprowadzili go do jednostki. Tam okazało się, że dane które podał, są sprzeczne z widniejącymi na posiadanym przez niego dokumencie tożsamości. Mężczyzna celowo wprowadził funkcjonariuszy w błąd, ponieważ był poszukiwany listem gończym. Bał się więzienia. 29-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego został zatrzymany i przetransportowany do aresztu. Wprowadzenie funkcjonariuszy w błąd kosztowało go dodatkowo mandatem karnym w wysokości 500 zł.

