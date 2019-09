Cel: aktywni seniorzy

Gmina Wołów po raz pierwszy organizuje Wołowski Miesiąc Seniora – wydarzenia, które w całości poświęcone są tematyce seniorów – ich aktywizacji oraz wsparcia tej coraz liczniejszej grupy społecznej. Na uczestników październikowych wydarzeń czeka wiele ofert sportowo – kulturalnych oraz atrakcji, w tym turniej sportowy, podczas którego będzie można wygrać weekendowy pobyt leczniczy w uzdrowisku w Polanicy Zdrój z wyżywieniem oraz bazą rekreacyjną (masaż, basen oraz sauna).

Działania Gminy Wołów w zakresie wsparcia seniorów są dwutorowe: aktywizacja tych, których stan zdrowia pozwala w dalszym ciągu na korzystanie z oferty kulturalno – sportowej oraz dotarcie do osób schorowanych i samotnych, a co za tym idzie, do pomocy w ich codziennym funkcjonowaniu.

Wołowski Miesiąc Seniota to również okazja do wspólnej debaty na temat tego, w jaki sposób można ułatwić codzienne funkcjonowanie starszych ludzi z terenu Gminy Wołów. W działania na rzecz seniorów zaangażowały się nie tylko gmina oraz gminne instytucje, ale także lokalni przedsiębiorcy, którzy chętnie biorą udział w programie Wołowska Karta Seniora, dzięki któremu osoby po 60. roku życia mogą korzystać z przygotowanych zniżek. Są to między innymi rabaty w sklepach, salonie optycznym czy zniżki na organizowane wyjazdy turystyczne.

Kolejnym wsparciem seniorów jest Koperta Życia – formularz, który powinien posiadać każdy senior borykający się z chorobami. Posiadanie karty stanu zdrowia w widocznie oznakowanym miejscu w domu jest szczególnie ważne w przypadku interwencji pogotowia ratunkowego, gdy utrudniony jest kontakt z pacjentem.

Zarówno Wołowską Kartę Seniora jak i Kopertę Życia będzie można odebrać osobiście podczas organizowanych wydarzeń opisanych na załączonym plakacie. Co ważne, wydanie obu kart jest całkowicie bezpłatne.

Zwieńczeniem wydarzeń Wołowskiego Miesiąca Seniora jest konferencja Gmina Wołów Seniorom, podczas której zostanie podpisane porozumienie insytucji i partnerów w zakresie działań na rzecz seniorów. W trakcie konfrencji zostaną także oficjalnie podsumowane ankiety, które wypełniali seniorzy Gminy Wołów, a które dotyczyły ich problemów.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Burmistrza Gminy Wołów.