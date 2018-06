Czym jest komunia święta zdaniem dzieci.

Ktoś pierwszy raz dostaje opłatek

Co to jest komunia święta? Na to pytanie dziś odpowiadają dzieci z przedszkola Słoneczko w Wołowie.

Antosia (7 lat): Jak ktoś idzie do komunii, to może później jeść w kościele opłatka i dziewczynki ubierają się w białe sukienki, a chłopcy białą koszulę i spodenki chyba czarne.

Karol (7 lat): Ktoś pierwszy raz dostaje opłatek od księdza, też potem jedzie się jeszcze na imprezę komunijną w białych ciuchach i z opłatkiem.

Oliwier (6 lat): Że trzeba nosić jajka na komunię. Jak się już jest starszym idzie się na komunię, np. mój kuzyn chodził i dostał laptop, albo kupił, nie wiem.

Fabian (6 lat): To jest takie coś, gdzie się idzie do kościoła, wtedy święci się jajka, bułkę i chlebek.

Szymon (6,5 lat): To jest takie ważne wydarzenie. Dostaje się taki medal i jest się ubranym w taki specjalny strój.

Malwina (6 lat): Na komunii świętej jest ten, kto ma komunię i trzyma świecę, taką dużą. Na komunii można też się modlić.

Zosia (7 lat): Niedawno moja koleżanka miała komunię. Wtedy jest dużo dorosłych i idę do kościoła, a potem idą imprezę też i dostają prezenty dzieci.

Laura (6,5 lat): Że ksiądz daje opłatka i wtedy można wziąć mikrofon i coś do niego powiedzieć.

Maja (7 lat): To jest jakby komunia świętych. Daje się różne prezenty, ubierają się wszyscy ładnie.

Kuba (7 lat): Komunia to albo się jedzie do kolegi, albo do babci, albo do prababci, albo do cioci. Jedzie się na imprezę i otwiera się szampana. Wiem, bo byłem. I jeszcze można też w domu zrobić święta i jechać np. na ryby.

Tymek (7 lat): Komunia święta jest w kościele i tam jest pomnik Jezusa.

