Dzień Sportu w Wołowie już jutro!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie organizuje 12 października I edycję Dnia Sportu. Celem wydarzenia jest umożliwienie mieszkańcom zapoznania się z szeroką ofertą i dokonaniami klubów sportowych – w jednym miejscu. Już w najbliższą sobotę na hali sportowej przy ul. Panieńskiej będzie można zapoznać się działalnością takich klubów i organizacji sportowych jak: Studio Balans, DS Team, Wołowski Klub Bokserski “Champion”, MKP Wołów, Wołowski Klub Karate Kyokushinkai, Klub Zapaśniczy Wiatr Wołów, Wołów Biega. To tylko część atrakcji, gdyż tego samego dnia organizowana jest Olimpiada Dobrego Rocznika – międzypokoleniowe zawody, w których można wygrać weekend dla 3 osób w hotelu SPA “Nowy Zdrój – Centrum Zdrowia i Wypoczynku (Polanica Zdrój).

Po pierwsze sport to zdrowie

W gminie Wołów działa kilkadziesiąt klubów sportowych i mimo, że większość z nich specjalizuje się w piłce nożnej, to nie brakuje możliwości na rozwijanie się w ramach innych dyscyplin. Entuzjasta zarówno sportów zespołowych, jak i indywidualnych, bez problemu znajdzie coś dla siebie i w każdym przypadku będzie w stanie osiągać dobre wyniki – wszystko zależy od zaangażowania, bo kadry i zaplecza nie brakuje. Dobrym przykładem są siłownie i studia fitness, których jest w Wołowie kilka i każde z nich ma inną specjalizację. Także kluby sportowe oferują coraz więcej możliwości poczynając od sportów walki (karate, boks, zapasy), przez gry zespołowych (siatkówka, baseball, piłka nożna) i sporty indywidualne (wspinaczka, tenis, lekkoatletyka, strzelectwo), a kończąc na zdobywającym coraz większą popularność e-sporcie. To wszystko i jeszcze więcej jest w naszym mieście. Organizowany przez Ośrodek Sportu “Dzień Sportu” jest pierwszym krokiem zmierzającym do popularyzacji i promocji każdej dyscypliny i każdego klubu. Dlatego już dzisiaj zachęcamy wszystkich, aby przyszli – w ostateczności przyjechali – 12 października do hali sportowej przy ul. Panieńskiej i rozpoczęli swoją przygodę ze sportem od zapoznania się z ludźmi, którzy nasz gminny świat sportu tworzą.

Po drugie sport jest zdrowy bez względu na wiek

W gminie Wołów Październik jest miesiącem seniora dlatego w ramach Dnia Sportu odbędzie się także Olimpiada Dobrego Rocznika, czyli międzypokoleniowe zawody, w których udział wezmą trzyosobowe drużyny składające się z osób starszych i młodszych. Rywalizacja będzie toczyć się w ramach kilku niekoniecznie wymagających zadań sportowych, a zwycięzcy będą podwójni, bo możliwością zdobycia pucharów i medali jest także możliwość wylosowania, wśród wszystkich uczestników, weekendu dla 3 osób w hotelu SPA ““Nowy Zdrój – Centrum Zdrowia i Wypoczynku”. W ramach pobytu przewidziane są: noclegi w komfortowych pokojach, śniadania, obiadokolacje, basen, masaż relaksacyjny, saunarium oraz siłownia.

Karta Seniora, Stoisko Zdrowia oraz Koperta Życia

Podczas Dnia Sportu przygotowane zostaną stoiska informacyjne, przy których będzie można otrzymać upoważniającą do wielu promocji i zniżek Kartę Seniora oraz Kopertę Życia, która cieszy się coraz większym powodzeniem w Polsce, gdyż pozwala na przechowanie w jednym, dostępnym dla pomocy medycznej, miejscu niezbędnych informacji, co znacznie przyśpiesza możliwość udzielenia niezbędnej pomocy. W przygotowanym przez Powiatowe Centrum Medyczne stosiku zdrowia porozmawiamy nt. różnych stanów zagrożenia zdrowia i rozpoznawaniu ich. Zmierzymy też ciśnienie oraz zrobimy badanie kontrolne cukrzycy. Oczywiście wszystkie badania i konsultacje zdrowotne nie mają ograniczeń wiekowych i są całkowicie za darmo.

Olimpiada Dobrego Rocznika – zasady.

1. Drużyny składają się z trzech osób – w tym minimum jeden senior (kapitan drużyny).

2. Drużyny rywalizują w czterech konkurencjach o niskim poziomie trudności (zbijanie kręgli, rzuty do celu, slalom kelnera).

3. Zawody rozgrywane są na hali sportowej na ul. Panieńskiej.

4. Rejestracja drużyn: od 10:00 do 10:30.

5. Rozpoczęcie Olimpiady Dobrego Rocznika 11:00

6. Poza medalami i pucharami za zajęcie poszczególnych miejsc odbędzie się losowanie nagrody dodatkowej – Weekend dla 3 osób w hotelu SPA w Polanicy Zdrój “Nowy Zdrój – Centrum Zdrowia i Wypoczynku”.

7. W losowaniu nagrody dodatkowej biorą udział kapitanowie drużyn.