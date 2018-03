Egzamin na prawo jazdy w Wołowie?

Burmistrza Dariusza Chmury, starosta Macieja Nejmana spotkali się z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, Tomaszem Borkowski. Rozmawiali o utworzeniu filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wołowie. Samorządowcy chcą, aby wrócił do Wołowa egzamin z prawa jazdy. Zobowiązali się dostosować infrastrukturę drogową do przepisów pozwalających na przeprowadzenie egzaminu oraz utworzenie terenu pod plac manewrowy. – Droga do utworzenia filii w Wołowie będzie długa, ale chcemy się podjąć tego zadania. Sam zdawałem egzamin na prawo jazdy w Wołowie i cieszy mnie perspektywa powrotu do takiego rozwiązania – komentuje burmistrz Dariusz Chmura.

