Wczoraj na trasie Krzydlina Mała – Wołów doszło kolejnego wypadku samochodowego. Jeszcze nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się na tej drodze. Jedno jest pewne: dwie osoby trafiły do szpitala, a jeden z kierowców zbiegł z miejsca wypadku. Dlaczego? Czy miał coś do ukrycia? Czy był w szoku? Ustali to policja, która nadal szuka mieszkańca naszego powiatu. Więcej o tym zdarzeniu w aktualnym numerze Kuriera Gmin.