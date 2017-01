Głosuj na Małych Warzęgowian (video)

Zespół „Mali Warzęgowianie” z Warzęgowa został zakwalifikowany do zimowej edycji plebiscytu Ludowa Lista Przebojów Polskiego Radia Wrocław. Na zespół można głosować do 26 marca dzwoniąc na numer 713399060 lub wysyłając SMS-y na numer 72280 wpisując RWKAPELA Mali Warzęgowianie.

Poznali lokalną kulturę i tradycję

Dzieci z gminy Wołów przez blisko 1,5 roku brały udział w warsztatach, dzięki którym stworzyły własny ludowy zespół. Przez ten czas występowały na licznych imprezach, gdzie tańczyły i śpiewały. Julian Piątek, Malwina Piestrak, Marcel Piątek, Mateusz Całkowski, Michał Źródłowski, Daria Pietras, Nikodem Imiński, Olga Augustynowicz, Tomasz Augustynowicz, Agata Piestrak, Alicja Marciniak, Alicja Stokłosa, Antonina Imińska, Daniel Dziubiński, Eryk Wysopal, Jakub Grobelny, Joanna Waliszewska, Julia Szkudlarek – to oni wchodzą w skład zespołu „Małe Warzęgowo”. Grupa powstała dzięki programowi „Na Ludową Nutę”, prowadzonemu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prowadziło go Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”. Dzieci od czerwca 2015 roku do końca listopada tego roku brały udział w warsztatach ze śpiewu i tańca, występach ludowych oraz uczestniczyły w ludowych obrzędach. Wszystko po to, aby oswoić młodzież z lokalnym dziedzictwem kulturowym i zachęcić je do zgłębiania wiedzy na temat lokalnej tradycji, która nie jest popularna wśród młodego pokolenia. Jak mówi Eugeniusz Opyd, koordynator projektu, mimo oficjalnego zakończenia „Na Ludową Nutę”, zespół nadal będzie występować i na pewno jeszcze nie raz zobaczymy go na naszych lokalnych scenach. Jednym z sukcesów zespołu była wygrana w Plebiscycie Kuriera Gmin w kategorii „Nadzieja Roku 2016”.