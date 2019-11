List z 1943 roku odnaleziony w Wołowie

Stary list z 1943 r. został odnaleziony w Wołowie. Dotarł do mnie za pośrednictwem Piotra Jasickiego. Treść i data wskazywały na to, że jest związany ze Ścinawą. Został napisany pismem Sütterlin – pismo stworzone do początkowej nauki pisania w szkołach niemieckich, nazwane od nazwiska jego twórcy Ludwiga Sütterlina. Z prośbą o rozczytanie listu i przetłumaczenie zwróciłem się do Pani Kathariny Schäfer. Sprawą zajął się jej mąż Tobias. Dzięki niemu mamy robocze tłumaczenie odnalezionego listu.

Poczta polowa

Odbiorca:

Starszy Kapral Erich Sasse

Steinau/Oder

Reservatlazarett Kloster

Nadawca:

R. Bornemann

Berlin-Steglitz, Albrechtstr. 8

18.02.1943

Kochany Erich,

Już od dłuższego czasu chciałem do Ciebie napisać. Notariusz, który mnie wypytywał przed około 14 dniami, powiedział mi z przykrością, że zostałeś zraniony i bardzo dużo musiałeś przejść. Mam nadzieję, że znowu pomału do siebie dochodzisz, także odnośnie zdolności ruszania Twoją ręką. Jestem pewny, że jest Ci nudno w lazarecie, choć wychodzę z założenia, że się Tobą znakomicie opiekują …… co będzie dla Ciebie dobre…. Notariat rozebrany… jest… mi, ponieważ miałem wrażenie, że…. czułem. Jak możesz pisać to proszę daj mi znać, czy będzie przeprowadzana jeszcze jedna operacja i czy leczenie Ci pomogło. Mam nadzieje, że możesz odwiedzić Wolfganga i Rodzinę i nacieszyć się dziećmi. Proszę pozdrów go od mnie. Wujek Rudolf znów już jest tu… podołał…. on byłby chętnie w aktywnej służbie… życzę Ci wszystkiego dobrego. Bądź bardzo serdecznie pozdrowiony także od Wujka Rudolfa i Twojej Cioci Ewy.

————————– ———————–

FELDPOST

Empfänger:

Obergefreiter Erich Sasse

Seinau/Oder

Reservelazarett Kloster

Absender:

R. Bornemann

Berlin-Steglitz, Albrechtstr. 8

18.02.1943

Lieber Erich,

schon längst wollte ich Dir schreiben. Der Notar, der mich vor etwa 14 Tagen befragte, erzählte mir leider, dass Du verwundet bist und allerlei ausgehalten gehabt hast. Hoffentlich kommst Du allmählig wieder hanz auf die Höhe auch bezüglich der Handlungsfähigkeit Deiner Hand. Es ist gewiss langweilig für Dich im Lazarett, obwohl sie Dich bestimmt ausgezeichnet pflegen. …. was Dir hoffentlich zu Gute kommt. …..Notar abgebaut ist..mir….denn ich hatte den Eindruck, dass…fühlte…Wenn Du schreiben kann, lass es mich bitte wissen, ob noch eine Operation ausgeführt wird oder ob die Behandlung für Dich gewirkt hat. Du kannst hoffentlich Wolfgang und Familie dann und wann besuchen und Dich an den Kindern freuen, grüß ihn herzlich von mir. Onkel Rudolf hat sich allmälig auch wieder hier …. geschaffen ….er auch lieber im aktivem Dienst wäre … wünsche ich Dir alles Gute. Sei herzlichst gegrüßt von Onkel Rudolf und Deiner Tante Eva

Andrzej Sitarski

*Tekst i zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości i nawiązanej współpracy z Andrzejem Sitarskim