Jeden chciał się powiesić, a drugi rzucić pod pociąg

Dolnobrzescy policjanci uratowali życie 45-letniemu mieszkańcowi. Mężczyzna przygotowywał już pętlę na szyję. W Wołowie kierowca auta ściągnął z torowiska samobójcę, który czekał na nadjeżdżający pociąg.



W pierwszym przypadku, w Brzegu Dolnym funkcjonariuszy wezwali mieszkańcy. Byli zaniepokojeni stanem psychicznym swojego sąsiada. 45-latek miał już przygotowany sznur, chciał się powiesić. Dyżurny natychmiast wysłał do jego mieszkania patrol. Tam policjanci zastali samobójce, który szykował się do odebrania sobie życia. – Miał przygotowaną pętlą ze sznura przymocowaną do rury – mówi Marzena Pawlik, oficer prasowy KPP w Wołowie. Funkcjonariusze przekonali go, aby nie targał się na swoje życie. W rozmowie z nimi 45-latek, który był pod wpływem alkoholu, przyznał, że nie jest to jego pierwsza próba samobójcza. Został przekazany pod opiekę załodze pogotowia ratunkowego, która przewiozła go do szpitala.