Językowe półkolonie z biblioteką na Ferie Zimowe

Przed nami drugi tydzień zimowych półkolonii. Tym razem tematem przewodnim będą języki obce. Jak zapisać dziecko na zajęcia?



Udział w półkoloniach mogą brać dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Warunkiem koniecznym jest posiadani statusu czytelnika w wołowskiej bibliotece przez przyszłego uczestnika zabawy. Potrzebna będzie też wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, którą można pobrać ze strony internetowej, pozostałe potrzebne dokumenty znajdują się w sekretariacie. Koszt to 155 zł za tydzień plus wyżywienie 135 zł za tydzień Zapisy na drugą część zimowych zajęć w bibliotece potrwają tylko do 17 stycznia 2018 roku. Zgłoszenia można zostawiać od poniedziałku do piątku w sekretariacie lub w Dziale dla Dzieci i Młodzieży. Ilość miejsc jest ograniczona. Regulamin znajdziecie na www.migbp-wolow.pl.

W programie: nauka języków obcych: angielski, niemiecki, włoski i hiszpański, warsztaty twórcze, warsztaty LipDup, pierwsza pomoc przedmedyczna, warsztaty taneczne, warsztaty fotograficzne, zajęcia teatralne, projekcje filmów animowanych oraz wiele innych.

Zajęcia organizowane będą w godzinach 8:00- 18:00 od poniedziałku do piątku. Każdy dzień, to 10 godzin niezapomnianych wrażeń. Śniadania, obiady i podwieczorki serwowane będą przez Restaurację Papi.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!