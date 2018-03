KINO 9D

Dziś, 12 marca, rozpoczęły się seanse filmowe. Można je zobaczyć jeszcze dzisiaj! Kino zapewni Państwu wiele niesamowitych atrakcji takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda okularki 3D oraz wiele innych. Do kina może przyjść każdy bez względu na wiek. Każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, horrory i wiele innych projekcji. Wszystkie seanse można znaleźć w Parku Wołowskiego Ośrodka Kultury. Seanse trwają do 12 do 20, co 30 minut. !