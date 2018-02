Kino objazdowe – Wołów! [WIDEO]

KINO OBJAZDOWE

Już dziś! Wołowski Ośrodek Kultury oraz Objazdowe Kino VISA rozpoczęło projekcje filmowe w Wołowskim Ośrodku Kultury. Przed nami jeszcze: “Cudowny chłopak”- ekranizacja międzynarodowego bestsellera, który wzruszył i rozbawił miliony czytelników na całym świecie – start godz. 12:00, “Podatek od miłości” – debiut fabularny Bartłomieja Ignaciuka to inteligentna i przewrotna komedia romantyczna o tym, ile musimy zapłacić za prawdziwą miłość – start godz. 15:00, “Plan B” – pełen emocji, humoru i życiowej prawdy. Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed Walentynkami w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego – coś, co wywraca je do góry nogami – start godz. 17:00, “Nowe oblicze Greya” – globalny fenomen powraca! Przed nami ostatni rozdział tej historii – start godz. 19:00 oraz 21:00. Zapraszamy!

Sala widowiskowa wypełnia się po brzegi!