Kręgielnia na dworcu w Wołowie!

Kręgielnia na dworcu

Przebudowa budynku dworca w Wołowie to nie tylko kasy biletowe i poczekalnia. Powstanie tam nowoczesna sala multimedialna, centrum monitoringu, punkt przedszkolny, restauracja, sklep, poczekalnia z funkcją wystawową oraz kręgielnia miejskiej.



Operatorem kręgielni będzie OSIR Wołów. Powstaną dwa tory, wraz z nowoczesnym wyposażeniem i systemem obsługi, które będą dostosowane zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Wykona je firma GEMAX za kwotę ok. 145 000 zł, do 31 sierpnia 2018 r. Obecnie wyburzana jest część ścian, dostosowujące pomieszczenia do przyszłych funkcji budynku.

Wartość zadania szacuję się na 3 186 554, 25 zł. Dofinansowanie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.