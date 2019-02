Kto dostanie “Mieszkanie Plus” w gminie Wołów? Mieszkańcy wypełniają ankiety

Gmina Wołów planuje przystąpić do rządowych programów Mieszkanie Plus oraz Mieszkanie na Start. W specjalnej ankiecie pyta mieszkańców, jakie wielkości mieszkań ich interesują i czy chcieliby je na własność. Kto może dostać takie lokum?



W pierwszej kolejność z programu skorzystają rodziny, które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, a ich dochody są zbyt niskie, aby wynająć czy kupić lokum na rynku komercyjnym. Program jest skierowany też do osób, które nie mają zdolności, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku. Jest też program Mieszkanie na Start – chodzi w nim o dopłaty do czynszu. – Przygotowujemy się do tego programu już dość długo. Teren pod budowę mieszkań zgłosiliśmy, jak tylko wystartował program rządowy, więc cały proces trwa już blisko dwa lata. To działki po zabudowę wielorodzinną znajdujące się przy ul. Glinianej w Wołowie. Liczba mieszkań będzie zależała od zapotrzebowania – mówi Jacek Włosek, wiceburmistrz Wołowa. Na razie zaplanowaliśmy około 30 mieszkań. Jest to orientacyjna liczba i może się zmienić. Jeśli będzie duże zapotrzebowanie, mamy też inne działki, również w centrum miasta, które mogą zostać przeznaczone na budowę budynków wielorodzinnych. Na gotowe lokale możemy poczekać nawet do 2021 roku, gdyż trzeba brać pod uwagę czas trwania procesu, w tym też projektowania i budowy. Więcej informacji będziemy mieć na przełomie lutego i marca, kiedy zostaną zebrane dane z ankiety – dodaje wiceburmistrz Jacek Włosek.

Ile mają wynosić opłaty?

Do czynszu planuje się dopłaty przez pierwsze 15 lat wynajmu mieszkania. Kwota będzie zależała od dochodów rodziny. Przewidywany czynsz (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów) będzie wynosił około 15 zł/ m² (opcja wynajmu) oraz około 20 zł/ m² (opcja wynajmu z dojściem do własności przez okres około 15 – 30 lat). Gmina Wołów informuje jednak, że są to dane szacunkowe i mogą się zmienić.

Ankietę przygotowaną przez Urząd Miejski w Wołowie trzeba wypełnić do 22 lutego 2019 roku. Można to zrobić na kilka sposobów:

– wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek, ratusz, parter – Biuro Obsługi Klienta),

– wypełnienie i dostarczenie za pośrednictwem sołtysa w swojej miejscowości,

– wypełnienie i wysłanie e-mailem na adres: sekretariat@wolow.pl,

– wypełnienie bezpośrednio przez internet:

link do ankiety -> https://link.do/OPYx7

Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Gmina pyta o interesującą nas wielkość mieszkania – w przedziale od 30 m kw do 56 m kw i więcej.

W drugim pytaniu wybieramy czy interesuje nas wynajem, czy wynajem z opcją dojścia do własności po 15, 20, 25 lub 30 latach.

Następnie mamy pytanie o stan, w jakim ma być mieszkanie: deweloperskim lub wykończonym.

Czwarte pytanie dotyczy dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny.

Dalej przechodzimy do pytań o źródło dochodów i liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

W ankiecie znajdują się też pytania o miejsce zamieszkania i czy obecnie staramy się o lokum. Jakie ponosimy koszty wynajmu czy czynszu oraz czy potrzebujemy udogodnień dla osoby niepełnosprawnej.

Ostatnie dwa pytania są otwarte i dotyczą usług, które uważamy za najistotniejsze np. przedszkole, przychodnia, sklep czy restauracja.

O programie:

Mieszkanie Plus to pakiet rozwiązań wspierających budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, także z wykorzystaniem gruntów publicznych. Elementem pakietu jest pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu – Mieszkanie na Start.

Mieszkanie na Start (Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań). Program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania to pomoc w formie dopłat pokrywających część czynszu najmu nowego mieszkania lub mieszkania oddanego do używania w wyniku działań rewitalizacyjnych. Mieszkanie na Start to: konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach (w tym dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów) w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas, szeroka oferta dostępnych mieszkań na wynajem na rynku komercyjnym.

Więcej informacji na temat programu już wkrótce na łamach Kuriera Gmin.