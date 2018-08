To za niego siedział Tomasz Komenda!

Miał zgwałcić i zabć. Teraz czeka w wołowskim więzieniu

Tomasz Komenda został skazany na 25 lat za zgwałcenie i zabicie 15-letniej dziewczyny. Wyszedł z więzienia po 18 latach, bo został skazany niesłusznie. To nie on dokonał tej zbrodni. Dziś prawdopodobny sprawca tamtej zbrodni siedzi w więzieniu w Wołowie. To Ireneusz M., który był zatrzymany tuż po zbrodni 18 lat temu, ale go wypuszczono.



Jak ustalił Kurier, Ireneusz M. w wołowskim więzieniu jest poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli już mieli uznać, że jest poczytalny.

– Zgromadziliśmy materiał dowodowy, który ponad wszelką wątpliwość wskazuje, że Ireneusz M. jest sprawcą tej zbrodni – mówi Robert Tomankiewicz z Prokuratury Krajowej.

Nie ma jeszcze aktu oskarżenia. Śledztwo ma ustalić wszystkich sprawców mordu na Małgosi, bo wiadomo, że było ich co najmniej dwóch.

Major Krzysztof Pietrzak, zastępca dyrektora zakładu karnego w Wołowie mówi Kurierowi, że nie może potwierdzić tej informacji ze względu na ochronę danych i bezpieczeństwo więźnia. Potwierdzają to jednak pracownicy organów ścigania, z którymi rozmawiał Kurier.

Kim jest zabójca Małgosi?

