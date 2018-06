Motorower wjechał w samochód

W miejscowości Łososiowice kierujący motorowerem marki Simson uderzył w samochód zaparkowany przy drodze. W akcji ratowniczej brało udział pogotowie lotnicze.



Do tego zdarzenia doszło 16 czerwca w miejscowości Łososiowice. Kierujący motorowerem marki Simson uderzył w samochód zaparkowany przy drodze. Strażacy z PSP w Wołowie otrzymali zgłoszenie o godz. 10:58. Na miejsce wysłano dwie jednostki straży pożarnej. Strażacy zastali samochód stojący na skraju drogi, a obok niego – leżący motorower. Był już patrol policji, jak również karetka pogotowia. Medycy udzielali pomocy poszkodowanemu. Jednostki straży pożarnej zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Do akcji ratowniczej zaangażowano lotnicze pogotowie. Poszkodowany został transportowany helikopterem do szpitala.