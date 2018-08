Nie wszystkich cieszył Wołów Summer Festival

W ostatni weekend lipca na basenie miejskim w Wołowie trwał huczny festiwal. Był świetną okazją do zabawy, jednak nie dla wszystkich. Do naszej redakcji wpłynęła skarga od jednego z mieszkańców. – Mieszkam na ulicy Panieńskiej. Jestem schorowany. Nie mogłem w nocy spać przez to wydarzenie, zresztą nie tylko ja – mówił rozżalony mieszkaniec Wołowa.



Dla uczestników Wołów Summer Festival było to wielkie muzyczne święto. Ale dla części okolicznych mieszkańców impreza oznacza hałas i nieprzespane noce. Burmistrz gminy Wołów Dariusz Chmura skomentował to zjawisko. – Bierzemy te wszystkie głosy pod uwagę i na pewno wyciągniemy wnioski w przyszłej edycji – mówił w związku z zaistniałym oburzeniem mieszkańców.