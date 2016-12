Niższe opłaty zimą na targowisku

Burmistrz Dariusz Chmura podpisał zarządzenie, które od początku przyszłego roku obniży opłaty za dzierżawę gruntów pod stoiskami handlowymi na targowisku w Wołowie.



Zgodnie z nowo uchwalonymi stawkami, od 1 maja do 30 października każdego roku handlowcy będą płacić 13,80 zł za 1 metr kwadratowy stoiska razem z aktualnym podatkiem VAT. Z kolei od 1 listopada ta opłata ma być niższa. Do 30 kwietnia każdego roku opłata za wynajmowanie stoiska handlowego wyniesie 6,90 zł za metr kwadratowy jego powierzchni, plus aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT. Do tej pory stawka ta była jednolita i wynosiła 13,80 zł. Same opłaty za rezerwację miejsca na targowisku miejskim nie uległy zmianie.