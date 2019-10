Nowe otwarcie w Studio Balans, czyli holistycznie, prozdrowotnie i tanecznie

Jak obiecaliśmy pokrótce przybliżymy co będzie się działo 5 października w Wołowskim Ośrodku Kultury. Będzie to event otwarty. Każdy, również niebędący do tej pory klientem Studio Balans może do nas dołączyć. Bezpłatnie będzie można skorzystać z przygotowanych przez nas atrakcji. Przede wszystkim zapraszamy serdecznie każdego kto ćwiczy lub ćwiczył, ale nadal poszukuje swojej drogi treningowej, każdego kto chce spróbować nowych form treningowych, oczywiście naszych Stałych Klientów, którzy również doświadczą czegoś nowego podczas eventu, a także osoby całkowicie początkujące w świecie fitness, które będą miały możliwość potrenowania z wykwalifikowanymi trenerami i rozpoczęcia swojej przygody z fitnessem na najwyższym poziomie. Wystarczy wziąć matę, wygodny strój, buty zmienne i dobry nastrój.

Będą zaproszeni goście, nasi mentorzy, którzy najlepiej przedstawią w krótkich słowach treningi, które propagują w Polsce i na świecie. Będzie też można z nimi poćwiczyć i potańczyć. Będą niespodzianki dla uczestników m.in. gadżety Studio Balans. Część będzie można wylosować w loterii, część będzie do kupienia na evencie, które dostępne będą już na stałe w recepcji studia. Będzie można porozmawiać ze specjalistami z dziedziny fizjoterapii, trychologii, kosmetologii. Również z zakresu dietetyki będzie można zaczerpnąć porad a także z wiedzy o zdrowym gotowaniu, ponieważ to co jemy i to w jaki sposób przyrządzamy posiłki ma ogromne znaczenie na nasze zdrowie oraz kondycję zarówno fizyczną jak i psychiczną. To będzie pierwszy event, z cyklu eventów, które planujemy. Tym samym mamy nadzieję, że oprócz systematycznych treningów w siedzibie Studio Balans, będzie to dodatkowa możliwość i pomoc dla większej liczby osób w dbaniu o zdrowie i samopoczucie. Poprzez wiedzę specjalistów, profesjonalny warsztat ćwiczeniowy, treningi z oddechem, redukcję stresu wspólnie poprowadzimy naszych podopiecznych do odnalezienia wewnętrznej równowagi.

HARMONOGRAM IMPREZY

otwarcie sali godz. 9.30

SALA WIDOWISKOWA

10.00 -10.30 Rozpoczęcie imprezy. Przedstawienie zaproszonych gości

10.30-11.45 TRENING 1

bodyART –Nowość w Studio Balans, najprężniej rozwijający się nurt w Polsce i na świecie z zakresu zajęć body & mind

12.15-13.30 TRENING 2

SALSATION – połączenie tańca z treningiem funkcjonalnym

13.45- 15.00 TRENING 3

ZDROWOTNY TRENING FUNKCJONALNY – nauka prawidłowych wzorców ruchowych

15.00 Zakończenie imprezt. Rozdanie nagród Balansowej loterii

SALA KAMERALNA

10.30-15.00 porady specjalistów z zakresu:

dietetyki, fizjoterapii, kosmetologii, trychologii