Okręgowa liga trampkarzy z Wołowa!

Okręgowa Liga Trampkarzy

Zwycięstwo Trampkarzy!

MKP Wołów 4-1 Oliympic Wrocław

3x Maciej Zalewski

1x Jakub Kuczyński

Mecz pomiędzy MKP Wołów a Olympic Wrocław rozpoczął bardzo optymistycznie dla naszego zespołu. Stworzyliśmy sobie bowiem kilka groźnych sytuacji, które mogliśmy zamienić na bramki. Pierwszego gola zdobywamy jednak po rzucie karnym, a autorem trafienia jest Jakub Kuczyński. Prowadzeniem jednak nie cieszyliśmy się zbyt długo, gdyż w 30 minucie goście doprowadzili do wyrównania po naszym błędzie w obronie.

Druga połowa to festiwal niewykorzystanych sytuacji z obu stron. Szczęście jednak tego dnia uśmiechnęło się do nas. Najpierw Maciej Zalewski strzelił z dystansu, a następnie dwukrotnie przymierzył z rzutu wolnego zaliczając hattricka. Sędzia zakończył spotkanie i do protokołu powędrował wynik 4-1 dla MKP Wołów. Cała drużyna zasługuje na duże pochwały. Był to zdecydowanie nasz najlepszy mecz. Brawo drużyna!