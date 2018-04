Pacjent zmarł. Lekarka z Wołowa została skazana

Aneta S. została wezwana do pacjenta, który miał duszności i źle się czuł. Miał problemy z wydolnością krążenia, oddychaniem. Według biegłych, źle oceniła jego stan zdrowia i nie zleciła mu dodatkowych badań, nie podjęła decyzji o dalszej hospitalizacji. 67-letni Tadeusz M. zmarł. Teraz wrocławski sąd ją skazał.



Lekarka na co dzień pracująca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wołowie, została w skazana z artykułu 160 kk &3, czyli za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ma zapłacić grzywnę – 18 tys. złotych. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uzasadniając wyrok uznał, że kara jest łagodna, bo oskarżona działała nieumyślnie. Nie przyczyniła się do śmierci, ale do pogorszenia stanu pacjenta. Ten zmarł.

25 sierpnia 2017 roku, zapadł wyrok pierwszej instancji w Sądzie Rejonowym w Wołowie, uznający lekarkę winną. Obwiniona odwołała się od wyroku pierwszej instancji do sądu okręgowego. Ten wydał wyrok w ubiegły tygodniu.

Lekarka broniąc się wyjaśniała, że nie podjęła decyzji o…

