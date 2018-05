Pierwsza Komunia Święta w Wołowie

W niedzielę, 13 maja w Parafii pw. św. Wawrzyńca w Wołowie dzieci przystąpiły do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Mszę celebrował ks. Stanisław Małysa, proboszcz parafii. Do komunii przystąpiło ok. 110 dzieci!

Więcej zdjęć znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Wersja cyfrowa dostępna na eprasa.pl