Polak z Duńczykiem robią biznes w gminie Wołów, ale… Mojęcice nie chcą biogazowi

Gminę w ostatnim czasie obiegła wiadomość, że na terenie Mojęcic firma chce wybudować biogazowanię. Nawet złożyła już do gminy dokumenty o pozwolenie na inwestycję. Kiedy ta informacja dotarła do mieszkańców i radnego, zwołano zebranie, na które zaproszono przedstawicieli firmy i osoby z nimi powiązane: Duńczyka i Polaka. Jeden to reprezentant inwestora, drugi – to lokalny biznesmen, który chce użyczyć firmie swoje działki pod inwestycje.

Więcej o biogazowni w dzisiejszym (tj. 8 sierpnia 2019 r.) numerze Kuriera Gmin na str.8. Zobacz wideo ze spotkania z mieszkańcami Mojęcic: