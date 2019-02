Policja kontroluje kierowców

Działania realizowane w szczególności przez policjantów prewencji oraz ruchu drogowego, obejmą kilka obszarów:

• bezpieczeństwo na drogach,

• bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku,

• bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Dolnośląscy funkcjonariusze już wcześniej zaczęli organizować spotkania z dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania. Tego typu działania będą kontynuowane w trakcie ferii z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi.

W okresie ferii policjanci będą ponadto:

• kontrolować miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorniki wodne oraz miejsca zimowych zabaw,

• kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku pod kątem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu wypoczywających,

• kontrolować miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.

Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci współpracują z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in.: GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich.

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii dzieci z województwa dolnośląskiego, jak co roku prowadzą kontrole stanu technicznego autokarów. Sprawdzenia można dokonać w stałym punkcie kontroli autobusów w trakcie ferii już od 14 stycznia do 24 lutego w godzinach 6.00 – 9.00 przy Wzgórzu Andersa we Wrocławiu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się. W wyjątkowych sytuacjach, poza wyznaczonymi godzinami, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (71) 340-36-20. Funkcjonariusze ruchu drogowego sprawdzają między innymi stan techniczny i wyposażenie autokarów oraz stan trzeźwości kierowców jadących z dziećmi na zimowy wypoczynek.

W okresie zimowego wypoczynku takie kontrole są również realizowane na dolnośląskich trasach, podczas wzmożonych działań drogowych. Ponadto w wielu miastach naszego województwa takie punkty powstały i można kontaktować się z poszczególnymi jednostkami Policji. Poniżej zamieszczamy wykaz punktów kontroli autokarów na terenie Dolnego Sląska na czas ferii zimowych 2019.

Funkcjonariusze realizując działania, oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę zwracają na:

• stan trzeźwości kierowców,

• przekraczanie dopuszczalnej prędkości,

• nieprawidłowe wyprzedzanie,

• stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów,

• zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,

• prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.

W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu, policjanci podejmują działania zmierzające do przywrócenia płynności oraz udzielają kierującym informacji o zaistniałych utrudnieniach i organizują objazdy. Dla rodziców i opiekunów dzieci istnieje również możliwość sprawdzenia autobusu na specjalnej stronie „Bezpieczny Autobus” uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

BezpiecznyAutobus.gov.pl

„Bezpieczny Autobus” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać: posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne wraz z informacją, kiedy powinno się odbyć kolejne badanie, jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony, a także: stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego (uwaga: system gromadzi informacje o stanie licznika począwszy od 2014 roku), dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu. Usługa wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji autobusu w Polsce. Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jeśli wyruszamy na ferie sami, pamiętajmy:

• Przed wyruszeniem w drogę zadbajmy o to, aby nasz wyjazd był przyjemnością, a nie walką o przeżycie. Zacznijmy od przygotowania pojazdu. Sprawdźmy jego stan techniczny.

• Zwróćmy m.in. uwagę na stan piór wycieraczek, gdyż niedokładnie oczyszczona szyba może ograniczać nam widoczność poprzez niedokładne zbieranie wody.

• Sprawdźmy też, czy działają wszystkie światła zewnętrzne i czy sprawny jest sygnał dźwiękowy. Warto mieć ze sobą zapasowy komplet podstawowych żarówek.

• Apteczka doraźnej pomocy, pomijając taksówki czy autobusy nie jest obowiązkowa, jednak kierując się zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, każdy z nas powinien ją posiadać w swoim aucie.

• Zimą w samochodzie powinna też znaleźć się skrobaczka do szyb i szczotka do odśnieżania.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno mówi nam o tym, że pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Poruszając się pojazdem kierowca musi mieć także zapewnione dostateczne pole widzenia oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji czy oświetlenia drogi. W związku z powyższym niedopuszczalne jest poruszanie się samochodem całkowicie lub częściowo nieodśnieżonym.

W rejonach górskich mogą wystąpić ekstremalne warunki podróżowania, w których zimowa opona już nie wystarczy. Gruba warstwa śniegu lub lodu sprawi, iż dalsza jazda w takim terenie będzie wręcz niemożliwa. Możemy spotkać się również z nakazem założenia łańcuchów, sygnalizowanym przez znaki drogowe czy funkcjonariuszy Policji. Brak płynu w spryskiwaczach również może bardzo utrudnić nam drogę, a przede wszystkim wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Pamiętajmy o tym, że płyn do spryskiwaczy, czy też chłodnicy musi być przystosowany do minusowej temperatury.

Policja apeluje!

Główną przyczyną wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym jest lekkomyślność osób, które nie zastanawiając się nad konsekwencjami, wchodzą na zamarznięte zbiorniki wodne. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść akwenów, cieków wodnych, mostów, śluz i wszelkich innych miejsc na lodzie, gdzie występują rysy, pęknięcia. Unikniemy niebezpieczeństwa tylko wtedy, gdy nie będziemy wchodzić na pokryty lodem zbiornik. W innym przypadku zawsze musimy wziąć pod uwagę możliwość załamania się lodu, co dla nas samych lub innych osób może skończyć się tragicznie.

Jeśli lód się pod tobą załamie postępuj w następujący sposób:

• Nie wykonuj gwałtownych ruchów,

• Natychmiast wołaj o pomoc,

• Spróbuj wydostać się na lód w kierunku, z którego przyszedłeś,

• W tym celu świadomie załamuj przed sobą lód do momentu, aż będzie on na tyle twardy, żebyś mógł wydostać się na niego,

• Rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód, który nie będzie się już załamywał. Po lodzie poruszaj się czołgając, a w miarę jak lód będzie grubszy na czworakach

• Znajdź ciepłe schronienie najszybciej jak to jest możliwe.

Jeśli zauważyłeś, że pod kimś załamał się lód: Alarmuj! Jeżeli podejmiesz decyzję o udzieleniu pomocy, przed wejściem na lód upewnij się, czy jest to bezpieczne. Idąc z pomocą drugiej osobie musisz pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Posłuż się długą liną, gałęzią, ubraniem lub czymkolwiek innym, czym mógłbyś wyciągnąć poszkodowanego. Do osoby będącej w wodzie podchodź na czworakach, czołgając się lub pełzając, unikając wejścia na cienki lód. Po wyciągnięciu osoby z wody, udziel pierwszej pomocy: W celu ochrony przed utratą ciepła zmień jej jak najszybciej ubranie na suche (np. załóż własną kurtkę, bluzę, sweter), jeżeli istnieje taka możliwość okryj ją kocem. Poczekaj na przyjazd karetki pogotowia. Osobie przytomnej możesz podać osłodzony ciepły napój (bez alkoholu).

Ferie w górach:

W związku z feriami na stokach górskich w naszym województwie już pojawiły się policyjne patrole narciarskie. Głównym ich celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród turystów, zapobieganie kradzieżom sprzętu oraz zapobieganie wypadkom na nartach poprzez studzenie zapałów zbyt brawurowo jeżdżących narciarzy. Brawura i lekceważenie zasad poruszania się po stokach są główną przyczyną wypadków na stokach narciarskich.

Przypominamy również, że dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mają obowiązek jazdy na nartach i deskach snowboardowych w kaskach ochronnych. Odpowiedzialność na stoku ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci.

Działania policjanci realizują wspólnie z innymi służbami, które czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy m.in. pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy. Co roku funkcjonariusze pełniący służbę w patrolach narciarskich uczestniczą w kursach udzielania pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważna umiejętność, ponieważ często oni, jako pierwsi muszą zareagować na niebezpieczeństwo.

st. asp. Monika Kaleta

Źródło: www.dolnoslaska.policja.gov.pl