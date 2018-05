Pożegnaliśmy dyrektora z Wołowa

Pożegnaliśmy dyrektora liceum

Śp. Eugeniusz Czerepok (1942 – 2018) dyrektor, wychowawca wielu pokoleń, wspaniały profesor i przyjaciel. Dobry człowiek.



Mieszkańcy z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci jednego z najlepszych dyrektorów, jakich miało Liceum im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. Wieloletni pracownik szkoły, dyrektor w latach 1984-2006, oddany swoim uczniom i temu, co robił. Zarówno prywatnie, jak w miejscu pracy, wzbudzał sympatię i

Pamiętają go liczni. Jedna z uczennic liceum, Rozalia Markiewicz, wspomina: – Jeden z najcudowniejszych ludzi, jakich spotkałam na swojej drodze. Wyjątkowo sympatyczny, otwarty, do każdego ucznia podchodził indywidualnie. Który dyrektor tak robi? Pamiętam z lat szkolnych, gdy nazywał mnie Róźką. Powiedzmy, że nie byłam przykładną uczennicą i zdarzało mi się wagarować. Któregoś dnia pan dyrektor wezwał mnie do siebie i powiedział -“Róźka, ogarnij się!”. Nie byłam jedyną wagarowiczką. Wszyscy spotykaliśmy się w klubie Hades, do którego pan dyrektor celowo nie zaglądał, bo wiedział co tam zastanie, po prostu przymykał na to oko. Takim człowiekiem był. Nie ma chyba nikogo, kto źle wspominałby pana Eugeniusza, po prostu się nie da.

Ostatnie pożegnanie śp. Dyrektora odbyło się 19 maja w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Wołowie.