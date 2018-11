Przyszedł na przesłuchanie, a okazał się być poszukiwany

Do Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zgłosił się na przesłuchanie 27-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego. Jak się jednak okazało po sprawdzeniu zgłaszającego w policyjnych systemach, był on poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze przestępstwa. Prosto z Jednostki Policji trafił do Zakładu Karnego.

19 listopada br. do Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zgłosił się na wezwanie 27-letni mężczyzna. Wezwany przez policjanta na przesłuchanie nie spodziewał się wykonywania z nim innych czynności.

Po stawieniu się w Jednostce mężczyzna został sprawdzony w policyjnych systemach. W wyniku sprawdzenia okazało się, że młody mieszkaniec powiatu wołowskiego jest poszukiwany celem odbycia kary za inne przestępstwa.

Policjanci po wykonaniu zaplanowanych z udziałem mężczyzny czynności przewieźli i osadzili 27-latka w Zakładzie Karnym.

st. sierż. Marzena Pawlik, KPP w Wołowie