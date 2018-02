Remont Kościoła! [ZDJECIA]

Wielki remont kościoła!

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Wołowie z tygodnia na tydzień pięknieje. A to za sprawą remontów konserwatorsko – renowacyjnych. W ubiegłym tygodniu marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski, będąc w Wołowie, mógł zobaczyć zakres prac.

Co już zrobiono?

W 2015 roku parafia przystąpiła do wykonania ogromnej inwestycji – wieloetapowego remontu świątyni. Do tej pory zakończono prace I i II etapu, które obejmowały m.in. wymianę dachówek na głównych połacich dachowych, pokrycie kopuły blachą miedzianą, rekonstrukcję i złocenia krzyża, chorągiewki i kuli na kopule wieży kościoła, prace przy dachu nad prezbiterium oraz przy murach i elewacji ceglanej wieży. Obecnie trwają przygotowania do etapu III – można przeczytać na stronach www. parafii.

Pod koniec grudnia, wybrano firmę Pracownię Konserwacji Zabytków Rodonit Szymon Żółkowski z Wrocławia, która zajmuje się elewacją. Koszt zadania to 929 454,20 zł.

Do tej pory do remontu kościoła dołożyli ze swoich budżetów: w 2014 roku Gmina Wołów 50 tys. zł na remont dachu i więźby wieży wraz z remontem stalowej konstrukcji wsporczej dzwonów. W 2015 roku województwa dolnośląskiego, kolejne 50 tys. zł na remont wieży (etap II) – kontynuacja remont ceglanej elewacji i hełmu wieży. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 przekazało na remont dachu – etap III kontynuacja 150 tys. zł. Fundacja KGHM Polska Miedź w 2016 na prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła – etap III – 50 tys. zł.

Dalszą część artykułu znajdziesz na stronach kuriera gmin lub na eprasa.pl