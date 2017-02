Stawiają Kingę na nogi

Kinga Nowak z Wołowa przeszła drugą już operację kręgosłupa. 24 – latka w ubiegłym roku przeżyła wypadek, po którym nie może chodzić. Niedługo wybiera się na rehabilitację do ośrodka w Mysłowicach.

Kinga 23 stycznia miała 8 – godzinną operację w szpitalu przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Został jej wszczepiony implant kręgu, który ma ustabilizować kręgosłup. Rehabilituje się w szpitalu w Wołowie, natomiast w maju przejdzie intensywną rehabilitację w ośrodku w Mysłowicach. Z kolei w październiku spędzi dwa tygodnie w ośrodku w Krojantach. Jej pobyt w tych placówkach wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Niecałe cztery miesiące rehabilitacji to koszt około 44 000 zł. Na koncie fundacji Warto Marzyć jest obecnie blisko 52 000 zł, a na koncie Fundacji Avalon ponad 700 zł. Oprócz tego cały czas prowadzone są akcje charytatywne i imprezy na rzecz Kingi. Co więcej, każdy składając roczne zeznanie podatkowe, może 1% podatku przeznaczyć na leczenie Kingi. Wystarczy wpisać numer KRS: 0000270809 i informacje uzupełniające: Nowak, 6651.

Na stronie www.facebook.com/pomagamykindzestanacnanogi/ znajduje się lista rzeczy, których zakup na internetowej aukcji wesprze finansowanie leczenia Kingi.

Każdy, kto chce pomóc Kindze, może wpłacać pieniądze na konto Fundacji Warto Marzyć:

PLN 24 1090 2398 0000 0001 3311 7585

EURO 72 1090 2398 0000 0001 3311 7594

W tytule przelewu należy wpisać: Rehabilitacja Kingi.