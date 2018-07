Straciła 25 tys. zł. Bo skorzystała z banku przez internet? – Wołów

To wszystko wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Kobieta była na basenie w Wołowie. W kawiarence weszła na konto bankowe, przez swój telefon, aby tylko sprawdzić, ile ma pieniędzy.

– Nagle telefon zwiesił się – opowiada. – Nie mogła ani telefonu wyłączyć, ani dokonać żadnego na nim działania. Myślałam, że to chwilowe, że wrócę do domu i mąż mi go odblokuje. W domu mąż też nie mógł sobie poradzić z awarią telefonu, więc uznałam, że telefon się zepsuł. Na drugi dzień poszłam do bankomatu, wypłać pieniądze, ale już ich nie było.